府指審機密預算需切結 白：混淆國會自律與國安法律

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北17日電）民眾黨拒絕出席總統府規劃的國安簡報，保密協議簽訂與否成為雙方爭論焦點。民眾黨團主任陳智菡今天表示，總統府發言人郭雅慧無法分辨國會自律事項與國安體系法律的分野，引喻明顯失當，混淆概念嚴重。

總統府原規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，不過民眾黨今天表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計安排，感到遺憾，黨主席黃國昌不克出席會議，並指保密協議一事根本是「套在野黨的假議題」。

媒體報導，郭雅慧指出，黃國昌身為立委，應了解總統府國安簡報與立法院審查機密預算，均須簽具保密切結書，兩者「道理相同」。

不過，陳智菡晚間透過聲明回應，立法院外交及國防委員會於民國112年10月12日的會議中，雖曾通過時任立委羅致政、趙天麟所提臨時提案，要求所有與會人員簽署保密切結書，惟此項提案並無明確法源依據，其所涉保密義務與國家機密保護法所定極機密等級規範屬性截然不同，郭雅慧引喻明顯失當，混淆概念嚴重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳智菡提到，根據立法院議事規則、立法院秘密會議注意事項中有關秘密會議相關規定，並未規範所有與會人員須簽署保密切結書，立委的臨時提案缺乏相應法源支持，這是國會自律守則一環；總統賴清德曾任立委，但其發言人卻將兩者概念混淆，法治觀念淡薄令人訝異。

陳智菡批評，郭雅慧身為總統府發言人，卻將立法院於審查機密預算過程中所行使的國會自律權限，與國家安全相關法律做錯誤類比，引喻失當，顯示總統府相關人員根本無法分辨國會自律事項與國安體系法律的分野，誤導視聽事小，輕忽國安機密保防措施與總統責任義務，茲事體大。（編輯：林克倫、張若瑤）1140617