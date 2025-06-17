政府111簡訊防詐 新增顯示個人號碼末3碼強化驗證

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（中央社記者蘇思云台北17日電）警方日前破獲詐騙集團透過假2G基地台發送111簡訊，數發部今天表示，簡訊平台沒有被破解，只是有偽冒基地台發送簡訊，民眾收到政府111簡訊，內容會新增個人手機號碼末3碼與機關名稱，強化驗證，新機制6月1日已經上路。

數發部今天舉行政府111簡訊防詐再升級記者會，數發部政務次長林宜敬、數位政府司司長王誠明親自出席。

王誠明表示，從2023年起發送111簡訊數量累計達到6000萬則，目前500多個機關使用，包括發送水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納等。近期有詐騙集團透過偽冒基地台干擾用戶訊號，讓用戶無法正常接收4G、5G訊號，發送偽冒111簡訊，因此提出防範措施。

王誠明指出，自6月1日起，民眾接到111簡訊時，除了顯示111號碼外，簡訊開頭會新增標示民眾個人手機末3碼跟，也會顯示機關名稱，加強辨識。2G基地台只能發送罐頭訊息，不能因手機號碼做調整，透過加強驗證，強化政府信任。

王誠明強調，這次並非簡訊平台被破解，平台建置嚴謹技術防線，政府機關在使用前須經過數發部授權，並透過IP白名單控管，全程資料傳輸皆採加密設計，確保簡訊發送的安全與正當性。這次是透過偽冒基地台，沒有透過電信業者發送訊號。

至於平台維運狀況與經費，王誠明指出，111簡訊是透過共同供應契約採購，提供中央機關、國營事業等使用，機關透過採購簡訊服務就能支持平台維運。

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至於是否未來就不會再看到偽冒的111簡訊，數發部強調，詐團如果有更新的技術，都會持續觀察因應，讓民眾更好識別簡訊真偽。

林宜敬指出，目前111簡訊是提供公部門採用，民間部分也會透過其他方式防堵，像是國內外許多民間資安公司都有提供過濾疑似詐騙簡訊的服務。（編輯：楊凱翔）1140617