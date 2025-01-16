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NCC防堵詐騙 大量發送簡訊門號數近半年減少61%

2025/1/16 17:53
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（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC與電信業者協力打詐，NCC今天表示，要求電信業實施身分認證、比對用戶登錄的超連結網址等，持續防堵詐騙簡訊，個人簡訊從去年5月至12月的發送總量下降逾5成，大量發送簡訊門號數同期間也減少61%。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年起陸續實施防堵詐騙簡訊措施，包括個人簡訊若一天發送超過50則會暫時停止發送簡訊，需另外做身分驗證。企業若有發送大量簡訊需求，須跟電信業或簡訊代發業者登錄為「白名單」，否則不能發送含有連結、短網址與電話資訊的簡訊，已在去年11月中旬實施。

NCC今天在臉書發布貼文，根據統計，近半年來個人簡訊發送總數量，從去年5月208萬則，到去年12月降到94萬則，減少了114萬則，減幅約54%。

針對大量發送簡訊用戶，NCC要求電信業者實施KYC及比對登錄的超連結網址，以過濾疑似詐騙簡訊。觀察簡訊量變化，可發現大量發送簡訊門號數，從去年5月至12月間減少了61%。

為防堵詐騙簡訊，NCC也跟各部會、企業合作，透過政府111簡訊平台、電信公司專屬簡訊短碼、壽險產險公司專屬簡訊短碼等措施，讓民眾收到訊息時，可快速辨識發送者，以降低被詐騙風險。

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根據NCC資料，3大電信有特定開頭6碼，金融保險公司多家業者都有運用68開頭共5碼的商用簡訊短碼，包括國泰人壽68168、新光人壽68288、南山產險68899、台灣人壽68688、兆豐銀68017、富邦人壽68999、保誠人壽68888、全球人壽68668與凱基人壽68889等。

NCC提醒，民眾如果接到可疑來電及簡訊應謹慎以對，不點擊可疑連結、不輕易提供個人資料和帳戶。如有疑慮，可利用165反詐騙專線求證。（編輯：蘇志宗）1140116

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