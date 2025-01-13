電信業去年11月申訴達376件 通訊品質連線為主

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（中央社記者蘇思云台北13日電）電信消費爭議處理中心報告指出，電信業去年11月行動通訊申訴共376件，跟前年相當，微幅年減2%，申訴總數中，以通訊品質連線占比近6成為大宗。NCC說明，申訴中電信合併案相關因素已和緩，後續仍會持續觀察。

根據電信消費爭議處理中心公布報告顯示，去年11月整體電信業行動通訊申訴案共376件，台灣大哥大共178件，占比47.34%；其次為遠傳電信117件，占比31.12%；再來為中華電81件，占21.54%。其中，台灣大跟遠傳電信呈現年增，中華電則呈年減。

依申訴案件類別分析，主要仍以通訊連線品質類案件數最多，約占57.45%，其次為申裝、異動與續約類占6.38%，客戶服務類則占4.52%。

如果以申訴案件類別進行分析，通訊連線品質類案件以台灣大哥大最多共97件，占該類44.91%；申裝、異動與續約類案件以遠傳最多，約11件，占該類45.83%；客戶服務類案件以遠傳及台灣大哥大最多，各有6件，各占該類35.29%。

通訊連線品質部分，由於11月仍有颱風罕見襲台，台灣大說明，因風災導致大區域淹水與停電，許多民眾不堪服務受影響時間太長而申訴，也有說明工程人員已積極搶修。針對弱訊及網速不佳會跟用戶溝通說明行動上網的特性，聯繫探詢安裝訊號延伸器進行改善、開啟VoWiFi改善語音服務等。

至於申裝、異動與續約類，遠傳電信表示，會善盡提供完整資訊，針對專案內容及限制，落實完整導讀合約，確認用戶已清楚了解專案優惠規範與限制。

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觀察歷史資料，兩大電信合併案2023年底正式生效，台灣大跟遠傳電信在合併案初期申訴確實有升高，但去年上半年逐漸趨緩，去年下半年基本上跟過去申訴總量接近。

NCC官員說明，NCC官網持續公告電信合併案申訴狀況，目前相關申訴案數量每月已降至個位數，可以說申訴案中電信合併案因素已明顯和緩，後續也會持續觀察。颱風來襲如果基地台沒有完全修復，難免影響通訊狀況，但通常不會完全中斷、而是影響網速，確實可能導致民眾前來申訴。（編輯：張若瑤）1140113