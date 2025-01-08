系統申請異動韓國娛樂台KMTV NCC：待委員會討論

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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC今天表示，中嘉、凱擘等系統業者去年底陸續送頻道異動申請案，包括31頻位的韓國娛樂台KMTV替換為JET綜合台，69頻位的amc電影台則改換ROCK Action，會先徵詢地方政府意見，後續等正式召開委員會議時再審議討論。

迪士尼集團撤台後，多數有線電視系統以韓國娛樂台KMTV與amc電影台，分別替補衛視中文台與STAR Movies Gold。

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國家通訊傳播委員會（NCC）今天在諮議會議會後記者會上表示，中嘉、凱擘等系統業者去年底陸續送頻道異動申請案，包括31頻位的韓國娛樂台KMTV替換為JET綜合台，69頻位的amc電影台則改換ROCK Action。

對於替換原因，NCC官員說明，去年11月底、12月初陸續收到中嘉12系統與凱擘12系統申請頻道異動，業者送件時提到收視考量，相關原因也會在委員會做審議。（編輯：林淑媛）1140108