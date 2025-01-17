若業務費刪至1元 NCC：恐衝擊民眾用3C及通訊品質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）NCC今天表示，業務費包含通訊費、水電費、國內旅費與土地租金等，若業務費用刪至新台幣1元，不僅癱瘓NCC基本運作，也可能影響民眾跟業者申辦通傳監理服務，恐嚴重衝擊民眾近用3C產品與使用良好通訊品質的權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布臉書貼文，業務費用是維持機關基本運作的預算，加上NCC會務運作已高度數位化，對民眾端服務的互動也已高度資訊化，因此相關費用不只支撐基本運作，民眾與業者申辦通傳監理服務也有需求。

NCC表示，一旦刪除通訊費、水電費等，將無法維持日常運作，影響廣大民眾使用新型具射頻特性等ICT產品權益，可能讓產值達數千億元的通訊傳播市場陷入無秩序狀態。

NCC也列出5大影響。第1，NCC會務已高度數位化，包括公文電子化、通傳監理資訊化所涉資訊設備及資訊機房等，將因水電費刪除無法使用電力，導致資料系統、資料庫被迫停止運作，近乎癱瘓全部通傳監理工作。

廣大民眾端受影響的項目，NCC指出，包括電信管制射頻器材等審驗（2024年新認證7747件，累計有效認證數9萬餘件），以及射頻器材海關通關比對簽審（2024年2萬5600件）系統等業務無法順利運行。

NCC表示，這會影響新的射頻3C產品進口上市，民眾自用進口也受阻礙，電信業一般基地台及高抗災基地台進口等將受影響，警消專用電信使用射頻器材也將受阻。此外，建築物電信設備審查及審驗將受延宕，影響國家寬頻政策推動。

第2，NCC北中南3區電信監理處臨櫃受理民眾申辦，包括專用、業餘無線電、射頻器材或通訊系統進口等案件，將直接因無通信費（網路連線費及郵資），導致無法連線NCC本部資料庫而停擺。

第3，嚴重影響民眾與業者權益。NCC指出，通訊費、水電費若無經費，民眾與業者無法以網路、電話、紙本等方式，向NCC陳情或申請相關通訊傳播職掌業務，NCC也無法適時回應民眾陳情、准駁電信與傳播業者的申請事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第4，涉及打詐業務部分。NCC指出，推動打詐政策，不斷針對新型詐欺工具研擬防堵、警示機制等工作，也要稽查各地電信業者門市，將因國內旅費刪除而有重大影響。

此外，NCC表示，使用土地租金是希望提供民眾與業者洽公便利性，在國產署未能提供台北市中心區域的房舍供作為洽公地點前，NCC須向財團法人台灣郵政協會租賃土地並支應費用。（編輯：林家嫻）1140117