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政府111簡訊遭冒用 NCC：安卓新手機5月起不會收到、iOS年底前修正

2025/5/28 12:23（5/28 12:30 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）針對日前警方破獲詐騙集團透過假2G基地台發送111簡訊，NCC代理主委陳崇樹今天表示，評估約1/5民眾還會收到這類簡訊，5月1日起安卓新手機都預設關閉，iOS手機最晚今年底前也會修正完畢，不會再收到這類簡訊。

立法院交通委員會今天處理113年度國家通訊傳播委員會（NCC）主管預算凍結案計15案，並審查114年度NCC預算凍結案計2案。

民進黨立委蔡其昌指出，近期警方在南部破獲詐騙集團利用偽冒2G基地台發送111簡訊，代表政府簡訊也可能遭詐團冒用，呼籲NCC跟數發部應該要加強宣導。民進黨立委許智傑也關注，目前NCC在國際詐騙來話攔阻措施進度。

陳崇樹表示，2023年9月之前做型式認證的手機還是會收到2G基地台簡訊，2023年9月後也有要求業者，新款手機預先設定不接收國內2G簡訊，但詐騙集團還是找到特殊方式發送簡訊。NCC持續精進技術，今年5月1日後經過型式認證的新款安卓手機都會預設關閉接收，iOS手機最晚今年底前修正完成，不會再收到這類2G簡訊。

至於舊版手機，陳崇樹受訪表示，舊手機可以透過線上軟體更新（OTA）方式，關閉自動連上2G基地台功能，但確實太舊的手機不一定可支援系統，不能保證一定收不到。

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過去曾經出現外籍移工來台使用預付卡（移工卡），但等移工離台後，預付卡遭詐團濫用狀況，蔡其昌跟國民黨立委黃健豪也詢問NCC清查外籍人士預付卡的狀態。

陳崇樹表示，這類預付卡去年10月約有230萬戶，今年4月底已清查完成103萬戶，只要外籍人士已經出境或逾期居留都會停斷話，已斷話14萬戶。三大電信預計8月底清查完成，中華電信清查較快、預計6月底就會清查完畢。（編輯：林淑媛）1140528

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