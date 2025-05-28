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NCC業務費解凍 委員薪資待提名名單審查後解凍

2025/5/28 13:27（5/28 13:40 更新）
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圖為NCC招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）立法院交通委員會今天審查NCC今年度預算凍結案，業務費預算1成解凍，另外人事費中政務人員待遇則為「有條件解凍」，本案等NCC人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後，才能動支。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年度預算凍結案共有2案，一案為114年度一般行政中「人事費－政務人員待遇」預算4/7，金額為新台幣858.7萬元；一案為114年度一般行項下「基本行政工作維持」中業務費凍結1成，金額為335.4萬元，兩案合計1194.2萬元。

由於目前NCC委員人數僅3人、未達7人，因此先前人事費中政務人員待遇（委員薪資）遭凍結4/7。立法院交通委員會今天通過NCC業務費解凍1成，人事費中政務人員待遇則為有條件解凍。

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立法院交通委員會召委、民眾黨立委林國成提案指出，關於NCC政務人員待遇預算凍結4/7案，因為行政院尚未將提名委員名單重新送到立法院審查，因此本案等NCC人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後，即同意動支。

NCC代理主委陳崇樹對此表示，尊重提案。（編輯：楊蘭軒）1140528

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