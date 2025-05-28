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立委批政院遲不提委員名單影響運作 NCC：曾反映過

2025/5/28 11:05
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（中央社記者蘇思云台北28日電）國民黨跟民眾黨立委今天表示，行政院本來說4月底可提出NCC委員名單，但遲遲沒下文，質疑是行政院癱瘓NCC運作。NCC代理主委陳崇樹回應，提名人選的權責在行政院，先前也曾適當反映過，相信外界都期待NCC能正常運作。

立法院交通委員會今天處理113年度國家通訊傳播委員會（NCC）主管預算凍結案計15案，並審查114年度NCC預算凍結案計2案，多位在野黨立委關注NCC委員提名進度。

國民黨立委洪孟楷批評，去年12月NCC組織法修法後，NCC委員會就只剩下3人，行政院長卓榮泰今年4月底說當週可以提出提名人選，但已經過了好幾週，持續跳票，NCC解凍案報告也提到很多重大政策如果沒組成委員會無法推動，批評執政團隊不在意NCC是否能正常運作。

國民黨立委魯明哲也呼籲NCC，應該跟政院反應機關運作受影響，質疑委員提名名單為何遲遲無法送出。

陳崇樹表示，提名人選的權責在行政院，NCC沒有角色，但先前曾適當反映過，行政院知道NCC情形，相信外界都期待NCC能正常運作，相關業務只要在組織法許可下，都會先進行前面程序，但也導致有些業務無法到委員會做決議問題。

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民眾黨立委黃國昌質疑，現在NCC委員只有3人而非7人，因此凍結人事費政務人員待遇4/7剛剛好，因為也沒委員可領薪水，他批評行政院癱瘓NCC運作，同時詢問去年4月底提名的第一波名單，相關人選是否有表達不再接受被提名。

陳崇樹指出，政務人員待遇預算若未使用將回歸國庫，針對此事NCC先前曾發函給人事總處，人事總處也有轉達政院；至於NCC委員被提名人選意願，他坦言無從得知是否有變化。（編輯：林淑媛）1140528

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