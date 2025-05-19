餐廳訂位留門號事後收行銷簡訊 未獲同意恐違個資法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）民進黨立委王義川今天詢問，餐廳訂位留下手機門號，用餐1個月後收到餐廳行銷簡訊，是否有違個資法。個資會籌備處回應，行銷行為需獲民眾額外同意，有違個資法疑慮。

立法院司法及法制委員會邀請司法院、法務部、國家通訊傳播委員會、警政署、調查局、個人資料保護委員會籌備處等率所屬相關單位列席就「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」專題報告並備質詢。

王義川舉例，打電話訂位餐廳而告知自己手機門號，但用餐後1個月，收到餐廳行銷優惠簡訊指歡迎再來用餐，後段行銷簡訊部分，自己並沒有答應餐廳可以利用個資傳訊，此案例有無違反個資法。

個人資料保護委員會籌備處法制事務組組長林裕嘉表示，一開始訂位時，有個類似契約關係，依個資法規定是可以蒐集必要的個資，例如手機門號，但後續如果要做行銷之用，其實還是需要當事人的同意，才可做行銷。

林裕嘉說，不管在法務部、國發會，還是籌備處的函示見解，此案例後段行銷時與當初訂位時目的是不同的，在不同目的下，其實是需要額外經過當事人同意，「我願意讓你用我的電話號碼做行銷」，如果沒有這樣的同意，基本上確實可能會有違反個資法的疑慮。

王義川指出，既然此案例有違法疑慮，關鍵在於不當利用個人資料的界線在哪裡，請相關單位開會公布周知，讓民眾及商家有個依循。

另一方面，「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」專題報告，書面資料指出，簡訊源自某企業客戶（某行銷公司）自行於簡訊發送平台上傳欲發送的門號及簡訊內容，再由簡訊代發業者透過三家行動網路發送。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，分析此件簡訊發送流程，源頭為簡訊代發業者的企業客戶（某行銷公司）、3家電信公司（中華電信、台灣大、遠傳），最後到用戶。

陳崇樹說，NCC只能管電信公司，5月5日及9日進行行政調查，認為問題應該是出現在最上游端的企業客戶為何會有這些個資（門號）資料，因簡訊代發業者及企業客戶（某行銷公司）非NCC管轄範圍，上週已將行政調查結果，移請經濟部及數發部依權責處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警政署書面資料指出，此件是地方警察局於5月3日受理民眾報案，其使用的手機門號，收到罷免團體發送的鼓吹罷免簡訊，認為有個資遭洩漏之嫌；全案正由地方警察局積極偵辦中。

行政院為籌設個人資料保護委員會，以落實資訊隱私權保障，並促進個人資料的合理利用，特設個人資料保護委員會籌備處，並於民國112年12月5日正式成立，為中央三級機關。（編輯：戴光育）1140519