加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「山東凱哥」大園岸際拍片插五星旗 海巡查油料不充裕及未曬傷疑點
首頁 / 政治
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 政治

餐廳訂位留門號事後收行銷簡訊 未獲同意恐違個資法

2025/5/19 12:43（5/19 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）民進黨立委王義川今天詢問，餐廳訂位留下手機門號，用餐1個月後收到餐廳行銷簡訊，是否有違個資法。個資會籌備處回應，行銷行為需獲民眾額外同意，有違個資法疑慮。

立法院司法及法制委員會邀請司法院、法務部、國家通訊傳播委員會、警政署、調查局、個人資料保護委員會籌備處等率所屬相關單位列席就「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」專題報告並備質詢。

王義川舉例，打電話訂位餐廳而告知自己手機門號，但用餐後1個月，收到餐廳行銷優惠簡訊指歡迎再來用餐，後段行銷簡訊部分，自己並沒有答應餐廳可以利用個資傳訊，此案例有無違反個資法。

個人資料保護委員會籌備處法制事務組組長林裕嘉表示，一開始訂位時，有個類似契約關係，依個資法規定是可以蒐集必要的個資，例如手機門號，但後續如果要做行銷之用，其實還是需要當事人的同意，才可做行銷。

林裕嘉說，不管在法務部、國發會，還是籌備處的函示見解，此案例後段行銷時與當初訂位時目的是不同的，在不同目的下，其實是需要額外經過當事人同意，「我願意讓你用我的電話號碼做行銷」，如果沒有這樣的同意，基本上確實可能會有違反個資法的疑慮。

王義川指出，既然此案例有違法疑慮，關鍵在於不當利用個人資料的界線在哪裡，請相關單位開會公布周知，讓民眾及商家有個依循。

另一方面，「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」專題報告，書面資料指出，簡訊源自某企業客戶（某行銷公司）自行於簡訊發送平台上傳欲發送的門號及簡訊內容，再由簡訊代發業者透過三家行動網路發送。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，分析此件簡訊發送流程，源頭為簡訊代發業者的企業客戶（某行銷公司）、3家電信公司（中華電信、台灣大、遠傳），最後到用戶。

陳崇樹說，NCC只能管電信公司，5月5日及9日進行行政調查，認為問題應該是出現在最上游端的企業客戶為何會有這些個資（門號）資料，因簡訊代發業者及企業客戶（某行銷公司）非NCC管轄範圍，上週已將行政調查結果，移請經濟部及數發部依權責處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警政署書面資料指出，此件是地方警察局於5月3日受理民眾報案，其使用的手機門號，收到罷免團體發送的鼓吹罷免簡訊，認為有個資遭洩漏之嫌；全案正由地方警察局積極偵辦中。

行政院為籌設個人資料保護委員會，以落實資訊隱私權保障，並促進個人資料的合理利用，特設個人資料保護委員會籌備處，並於民國112年12月5日正式成立，為中央三級機關。（編輯：戴光育）1140519

#國家通訊傳播委員會
#陳崇樹
#王義川
#警政署
#警察局
#司法及法制委員會
#民進黨
#立法院
#法務部
#個資
延伸閱讀
遭指個資賣罷團牟利 電信三雄齊發聲明澄清
王義川
王義川指當立委1年多未提案 林沛祥不予回應綠委不滿周萬來未赴司委會報告 本週3度提案譴責
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
自用第二級電信器材輸入收費新規 立法院不予備查
14
更多編輯台推薦新聞：