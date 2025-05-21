加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定
首頁 / 生活
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 生活

三峽車禍 NCC籲媒體篩選畫面避免加劇衝擊

2025/5/21 10:44（5/21 11:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽日前發生重大車禍，NCC今天呼籲，廣電媒體製播新聞時，應避免過度呈現令人驚懼的畫面。（中央社檔案照片）
新北市三峽日前發生重大車禍，NCC今天呼籲，廣電媒體製播新聞時，應避免過度呈現令人驚懼的畫面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）新北市三峽日前發生重大車禍釀多人死傷，NCC今天呼籲，廣電媒體製播新聞，應避免過度呈現令人驚懼的畫面，對於意外災難現場拍攝影像，必須嚴格篩選才能播出，報導應避免加重受害者、家屬、受訪者與閱聽眾的身心衝擊。

國家通訊傳播委員會（NCC）在臉書粉專發布貼文，近日國內發生重大交通事故，依據新聞自律執行綱要，報導災難或意外事件時，廣電媒體應注意4點事項，展現專業與自律。

google news透過 Google News追蹤中央社

NCC指出，第1，避免過度呈現令人驚懼的畫面，對於意外災難現場所拍攝到的影像，必須加以嚴格審慎篩選後，才能播出。第2，對於意外災難事件的慘狀、或暴力攻擊的血腥效果，不做特寫拍攝，若無法避免拍攝，須在後製剪輯予以處理。

第3，不要過度使用悲傷者痛苦、哀嚎的影像，若有必須使用理由，務必經過審慎過濾，並且絕不濫用或過度重覆播放。第4，悲劇或災難發生一段時間之後，在畫面與報導篇幅比重上，應謹慎考量災民心理傷害，避免引發負面效應。（編輯：萬淑彰）1140521

#國家通訊傳播委員會
#新北市
#臉書
#三峽車禍
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
餐廳訂位留門號事後收行銷簡訊 未獲同意恐違個資法
65
更多編輯台推薦新聞：