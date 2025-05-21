三峽車禍 NCC籲媒體篩選畫面避免加劇衝擊

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（中央社記者蘇思云台北21日電）新北市三峽日前發生重大車禍釀多人死傷，NCC今天呼籲，廣電媒體製播新聞，應避免過度呈現令人驚懼的畫面，對於意外災難現場拍攝影像，必須嚴格篩選才能播出，報導應避免加重受害者、家屬、受訪者與閱聽眾的身心衝擊。

國家通訊傳播委員會（NCC）在臉書粉專發布貼文，近日國內發生重大交通事故，依據新聞自律執行綱要，報導災難或意外事件時，廣電媒體應注意4點事項，展現專業與自律。

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NCC指出，第1，避免過度呈現令人驚懼的畫面，對於意外災難現場所拍攝到的影像，必須加以嚴格審慎篩選後，才能播出。第2，對於意外災難事件的慘狀、或暴力攻擊的血腥效果，不做特寫拍攝，若無法避免拍攝，須在後製剪輯予以處理。

第3，不要過度使用悲傷者痛苦、哀嚎的影像，若有必須使用理由，務必經過審慎過濾，並且絕不濫用或過度重覆播放。第4，悲劇或災難發生一段時間之後，在畫面與報導篇幅比重上，應謹慎考量災民心理傷害，避免引發負面效應。（編輯：萬淑彰）1140521