交通部、數發部等3部會預算 立院委員會全數解凍

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（中央社記者余曉涵台北21日電）立法院交通委員會今天審查交通部、數發部及公共工程委員會預算凍結案，經委員討論後，3部會的預送凍結案全數解凍，將送至院會完成解凍程序。

立法院交通委員會今天審查及處理114年度中央政府總預算，關於交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會主管預算凍結案。

114年總預算案日前於立法院完成三讀，交通部及所屬機關114年預算遭凍結新台幣136億餘元。

數發部預算原編列新台幣86.59億元，刪減數為35.82億元，刪減比例約41%，兩者相減後，目前法定預算50.77億元，其中凍結數為17.25億元。

行政院公共工程委員會日前表示，工程會負責全國公共工程計畫與基本設計審議，但今年度遭凍結的業務費預算達1億375萬餘元。

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立院今天審查及處理相關預算案，經委員討論後，3個部會的預算案全數解凍，委員會將送至院會完成後續解凍程序。

對於預算解凍，交通部長陳世凱說，謝謝委員們的支持，這次預算全數解凍，是對交通部全體同仁積極打拚的肯定，也是穩健前行的力量，交通部會持續當全民的交通靠山。（編輯：吳素柔）1140521