秘書長請假朝野立委交鋒 總統府國安會預算解凍卡關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）立法院司法及法制委員會今天處理總統府與國安會114年度預算解凍案，在野黨立委對於兩位秘書長請假未出席會議表達不滿。民進黨立委吳思瑤則以立法院秘書長周萬來缺席委員會且沒請假與前總統馬英九任內副秘書長出席預算解凍報告案為例，質疑藍白立委雙標。

立法院司法及法制委員會上午進行114年度總統府、國家安全會議預算解凍案報告，會議一開始，國民黨召委吳宗憲說明，總統府秘書長潘孟安因接待外賓，改派總統府副秘書長何志偉出席，對此他同意准假；但國安會秘書長吳釗燮以憲政慣例為由請假，吳宗憲表示，他未同意，且根據國安會組織法第8條規定，國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督，因此，他認為未修法前，籲請吳釗燮遵守國家法律。

民眾黨立委黃國昌要求馬上打電話給吳釗燮，請他出席會議，人未出席會議前，委員會先休息；國民黨立委王鴻薇表示，兩大秘書長雙雙缺席，對立法院非常不尊重。國民黨立委羅智強說，總統賴清德的520談話主軸就是團結與對話，賴總統遞橄欖枝邀請在野黨主席進行對話，相隔才1天時間，兩大秘書長就直接打臉總統對話的誠意。

民進黨立委吳思瑤表示，如果在野黨關心國安與共諜案，為何立法院司法及法制委員會召委莊瑞雄以同樣共諜案的主題，邀請立法院秘書長周萬列席說明立法院如何防制共諜滲透，4次會議，周萬來1次都沒來也沒有請假，請在野黨立委不要雙標。

她並以民進黨立委所提國安法案為例，昨天再次在立法院程序委員會被擋下，是第407次被擋案了，連程序委員會排案都無法排，她質疑藍白立委是否真心關心國安；並說，過去立法院不論誰當家，都曾發生總統府秘書長或國安會首長另有要公，必須請假，也都有准假的例子。

吳思瑤說，前總統馬英九執政時期，國安會預算解凍案，3次由時任副秘書長出席，會議主席准假了，而且預算解凍了，難道指派國安會副秘書長處理預算解凍案就代表國安會不重視預算嗎？

透過 Google News 追蹤中央社

她提到，昨天國安會副秘書長徐斯儉到吳宗憲辦公室報告秘書長請假相關事宜，吳宗憲在辦公室卻沒有接見，質疑吳宗憲對於何志偉與徐斯儉為何有兩種做法。吳宗憲說明，何志偉有事先約時間，但徐斯儉沒有，這就是原因；且吳釗燮身邊有人涉共諜案，有國安疑慮，吳宗憲強調沒有雙標。

吳思瑤主張會議繼續進行，吳宗憲則強調非常有誠意讓預算解凍但須請秘書長出席，兩人溝通過程中，黃國昌要求尊重會議秩序。吳思瑤表示，她有舉手而且是她的發言時間，黃國昌對此回應表達不滿，兩人因此發生口角，吳宗憲宣布休息，要求連絡兩位秘書長到立法院，他很有誠意且願意配合。（編輯：楊凱翔）1140521