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何志偉：再2星期總統府沒錢付水電 阿兵哥空腹執勤

2025/5/21 12:26（5/21 12:32 更新）
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圖為總統府。（中央社檔案照片）
圖為總統府。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府114年預算遭立法院凍結新台幣2億多元，總統府副秘書長何志偉今天說，再兩個星期，總統府將付不出水電費；阿兵哥沒飯吃，空腹執勤。他特別拜託國民黨立法院黨團總召傅崐萁協助，解凍攸關國家門面的總統府預算。

立法院司法及法制委員會上午排定處理114年度總統府、國家安全會議預算解凍案。會議一開始，民眾黨團總召黃國昌詢問，有關總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮雙雙缺席。國民黨籍召委吳宗憲說明，潘孟安因接待外賓，經他同意並准假，但國安會秘書長吳釗燮以憲政慣例為由請假，他未同意。隨後朝野立委為兩位秘書長告假一事言詞交鋒，主席吳宗憲宣布休息。

會議休息至接近中午，何志偉前往立法院中興會館拜會傅崐萁，他會前受訪表示，呼籲「讓我們可以開會、讓我們可以解凍預算」，很遺憾再兩個星期後，總統府沒有辦法付水電費，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待，嚴重衝擊台灣的國際形象。

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他說，另外包括資安維護，總統府1年有8000萬次的網路駭客攻擊，涉及到國家的資訊安全，因此誠懇來找傅崐萁，希望可以開會解凍預算。

何志偉指出，現在很緊張的是，阿兵哥（指戍守總統府的憲兵211營）再兩個星期會沒有飯吃，空腹執勤，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」，因此他誠懇拜託傅崐萁，希望解凍攸關國家門面的總統府預算。（編輯：萬淑彰）1140521

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