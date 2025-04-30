業務費凍3成 國防部：衝擊彈藥油料供補武裝籌購

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）行政院長卓榮泰日前要求各部會送出預算解凍案，國防部書面報告今天送抵立院。國防部指出，被凍結30%的業務費將衝擊維持裝備、彈藥籌補、油料供補、武裝籌購以及基本運作等五面向，不僅造成演訓量能受限，也無法應處灰帶襲擾，難彰顯防衛決心。

根據國防部預算解凍報告，114年度業務費計編列2478億元，年度預算扣除人員維持費後，業務費占比高達84%，現凍結30%計744億元，影響甚為重大，以「衝擊維持裝備妥善，增加補保缺料壓力」、「延宕各式彈藥籌補，戰備演訓量能受限」、「緊縮機艦油料供補，無法應處灰帶襲擾」、「推遲武器裝備籌購，難以彰顯防衛決心」、「影響單位基本運作，人力維持雪上加霜」等理由爭取解凍。

維持裝備部分，國防部指出，裝備妥善與部隊戰力密不可分，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行的F16型機、幻象2000型機、康定級艦、成功級艦等主戰裝備及各式雷達委修等零附件籌補，概約464億元，不利維持重要武器裝備妥善，並增加後勤補保缺料壓力。

彈藥籌補部分，國防部說，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行之雷霆2000高爆火箭彈、紅隼反裝甲火箭彈、MK46魚雷延壽等案，概約83億元，不利強化戰訓整備及快速應變能力，造成戰力罅隙。

油料供補部分，國防部說明，近年中共機艦襲擾不斷及不定期軍事演訓，國軍每日派遣多架（艘）次戰機及船艦應處，加計戰演訓任務等，極需油料供補與戰備存量建置，倘無法於上半年會期解凍，將影響後續各式油料需求，概約55億元，恐無法及時支援緊急戰備任務。

武裝籌購部分，國防部表示，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行的飛彈海岸防衛系統、高高空無人機系統、人攜式短程防空飛彈及攻擊無人機飛彈系統等重要武器裝備籌購，並延後康定級艦戰鬥系統性能提升、快速布雷艇後續艇、新型步槍及網路資訊設備系統升級等國防自主能量建立，概約724億元，不利厚實國軍整體防衛作戰能力，甚而遭國際友邦質疑台灣防衛決心。

至於基本運作，國防部指出，為全軍機關、部隊、廠庫及學校強化戰訓整備、提升後備戰力與訓練安全、招募及改善教學（生活）環境等各項任務所需，概約263億元，倘無法於上半年會期解凍將不利人才留營，更有礙單位日常運作所需，對部隊人力穩定，無疑是雪上加霜。

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國防部說明，現階段執行率尚未達立院決議「預算執行30%時，向院會報告經同意後動支」的條件，惟國防安全不容懈怠，也無法等待，須儘早解凍預算；且經檢視往年預算執行情形，審酌各項採購交貨期程與工程完工進度，以及114年度預算月份編配，推估預算執行至30%的時間點約落在6月，屆時適逢立院6至9月休會期間，恐無法處理解凍事宜，須至下半年會期9月開議後，始能排入解凍議程。

國防部強調，在無法確認預算解凍時間點下，將勢必造成重大軍商購案延後決標與履約期程，推遲各項重要國防施政及戰備急需，除影響行政效率及戰力維持，更徒增額外成本，因此爭取於上半年會期解凍。（編輯：林興盟）1140430