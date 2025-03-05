美提台灣軍費刪減惹議 民眾黨團：刪減數不到1%

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（中央社記者郭建伸台北5日電）美國國防部次長提名人柯伯吉在聽證會上提到，台灣國會刪減軍費令人不安。民眾黨團今天指出，今年度國防預算最後只減列新台幣46億元，刪減數不到1%，其中有45億元是獵鴞專案報價價差，朝野才同意刪除。

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院軍事委員會表示，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%，而他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。柯伯吉也提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

民眾黨立法院黨團今天下午透過臉書指出，GDP的10%等同國防預算將增至約新台幣2兆元，相當於2/3總預算金額，但柯伯吉的不安，完全來自民進黨製造的謠言。

民眾黨團表示，翻開立院公報，114年度國防預算，原編4760億元，最後其實只減列46億元，刪減數不到1%，其中刪減的45億元還是因為國防部向美國採購2款無人機的「獵鴞專案」，發價書只有55億元，美方報價卻高達115億元，價差60億元，朝野立委才共同決議在維持財政紀律考量下刪除45億餘元。

民眾黨團提到，立委嚴審監督預算是職責所在，但民進黨造謠抹黑無下限，不分青紅皂白的攻擊完在野黨後，開始內鬥自己人，民進黨團總召柯建銘指控同黨立委王定宇，刪此預算是「勾結在野黨」，柯建銘究竟是被誰認知作戰，才會支持台灣被當盤子海削，要國會睜眼裝瞎把天價保護費繳給軍火商。

民眾黨團重申，肯定王定宇擔任召委時為所當為，而國防本應不分黨派，也因此今年只有非常小幅刪除，比起113年減列61億元更少，國防預算連年成長，114年已占GDP約2.3%。

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民眾黨團談及，若照美方要求，軍備競賽至GDP10%，國防相關預算將暴增至約2兆元，絕對會嚴重排擠其他預算，壓縮民生經濟、內政、交通，甚至社會福利的空間，恐怕將國力大損，更無助提升台灣自我防衛能力。

民眾黨團也強調，身上的錢，全拿去繳保護費，還未必得到一紙承諾與保障，台灣人心中的理想答案，絕對不會是美國人給。（編輯：張若瑤）1140305