媒體議價立法引美關稅報復 黃彥男：個人判斷有可能

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（中央社記者林敬殷台北1日電）媒體議價立法是否引發美方報復性關稅，數位發展部長黃彥男今天表示，他個人判斷是很有可能的，因為美國對澳洲、加拿大都提出要求（報復關稅），未來若有任何新的立法出現，美國一定會採取相同態度。

立法院交通委員會今天審議「新聞媒體與數位平台議價法」草案。

民進黨立委伍麗華質詢時指出，現在有關媒體與數位平台議價現在有著作鄰接權、媒體議價、平台課稅3種模式，數位部傾向哪一種模式。

黃彥男說，數發部沒有特定立場，但過去這2年，一方面是技術演變，另一方面國際情勢演變，每種模式都產生一些問題。澳洲、加拿大採取的是強制議價，目前看起來是不成功，歐盟採取的著作鄰接權，也有一些問題，共同基金是台灣目前進行。

黃彥男表示，在立法上還需要一些觀察，尤其現在這個時間點，可能需要進一步研究，他擔心「太草率立法，不是帶來幫助，可能造成傷害」，可以再稍微等一下，但同時繼續進行研究，尤其是強制議價，要觀察澳洲後續的發展。

黃彥男說，如果在這個時間，加上國際情勢非常不清楚情況，希望未來問題能夠確定，透過立法解決，讓新聞有價能夠落實，「現在這個時間點，3種模式都有問題，「草率立法不見得對新聞媒體是有幫助」。

伍麗華詢問，目前的數位平台業者對於媒體議價立法的立場。

黃彥男說，基本上都表示反對。他也提到，新聞占Meta的流量不到3%，沒有意願來配合，所以還是回到市場面，若媒體議價立法可以增加流量、增加營收，所以還是回到市場基本面，當然希望經過立法，讓平台業者來配合

數位部次長林宜敬也說，Google及Meta對於立法都是反對的，也透過美國商會表達過。

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伍麗華表示，全世界現在有一種風險叫川普風險，當美國總統川普上任後，提出10項不公平數位貿易，數位部有否評估過，立法是否會引發美國祭出報復性關稅。

黃彥男說，他個人判斷是很有可能的，因為美方已相繼對澳洲、加拿大提出要求，未來任何新的立法出現，美國一定會採取相同態度。（編輯：蘇龍麒）1140501