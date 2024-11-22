刑事局破首宗假冒「111」政府簡訊騙個資 逮2嫌

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（中央社記者劉建邦台北22日電）中國籍林姓男子等2人用車載式設備發送假冒「111政府專屬短碼」的釣魚簡訊藉以騙取個資及信用卡資料，刑事局逮捕林男及台灣籍郭姓男子送辦，這是首宗破獲假冒政府專屬簡訊案。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆今天在記者會表示，為防止中國製2G（第二代流動通訊網絡）基地台在台灣發射非法訊號，刑事局電信偵查大隊、國家通訊傳播委員會等單位組成非法訊號偵測小組，進而於9月至11月初在新竹、高雄測得不明干擾訊號。

警方查出，網路論壇PTT（批踢踢實業坊）網友日前提到收過偽冒「111政府專屬短碼簡訊」及高雄區監理所釣魚詐騙簡訊，研判是不法分子以假基地台發送竄改門號的釣魚簡訊，因影響社會治安，組專案小組偵辦，進而查出中國籍林姓男子（32歲）、台灣籍郭姓男子（69歲）涉案。

刑事局指出，中國籍林姓男子等2人從10月底開始犯案，把基地台訊號發射器、電力轉換器、鐵鋰電池放於汽車內，把汽車當成移動式基地台，向被害民眾手機發送干擾訊號及詐騙簡訊。

林男是以探親身分入境台灣，他與友人郭男組不法集團，2人工作是擔任設備操作員，透過在車內的電信設備，隨機發送假冒高雄市監理站等公部門的釣魚簡訊，誘騙民眾點入後填寫個資及信用卡資料，進行盜刷等詐騙手法。

刑事局表示，林男等2人得知政府設有「111專屬短碼簡訊」，刻意假冒此號碼發送簡訊給被害人進行誘騙，這是國內首宗有詐騙集團假冒「111專屬短碼簡訊」案。

警方專案小組得知林男等2人藏身高雄市鼓山區，11月13日派員查處，逮捕林男等2人到案，查扣基地台信號發射器、天線設備、手機及涉案車輛等贓證物，被害人數仍在清查。警詢後，依詐欺等罪嫌把林男等2人移送高雄地方檢察署偵辦，檢方訊後聲押林男、郭男交保。

此外，刑事局破獲蔡姓兄弟利用設備假冒ETC（高速公路電子收費系統）發釣魚簡訊詐騙民眾，清查包含雙北市等共35人受害，總財損達新台幣206萬元。警詢後把2人送辦，將追查有無共犯及背後主嫌。

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刑事局轉述國家通訊傳播委員會提醒，台灣已關閉2G信號，若民眾手機收到2G信號屬不正常，可能遇到假基地台傳送釣魚簡訊，應提高警覺。

警方表示，經查證此案犯案手法不是透過駭客入侵政府111簡訊平台發簡訊，此平台未遭犯罪集團破解，國人請安心，呼籲若收到冒名政府機關、知名企業及銀行簡訊且附有不明連結網址，切勿點擊以免遭盜取個資遇詐騙。（編輯：戴光育）1131122

中國籍林姓男子與台灣籍郭姓男子透過車載式設備發送假冒「111政府專屬短碼」釣魚簡訊，藉以騙取個資及信用卡資料，刑事局獲報循線逮捕2人到案，並查扣基地台訊號發射器等贓證物。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年11月22日