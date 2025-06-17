馬友友9月獨奏會 獻演巴赫無伴奏大提琴組曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）睽違3年，大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）今年9月將來台舉行獨奏會，帶來堪稱「世紀神曲」的巴赫無伴奏大提琴組曲其中三首，展現他對這套經典作品歷久彌新的詮釋與深刻情感。

馬友友曾表示，巴赫的「無伴奏大提琴組曲」一直都是他的精神食糧，「超過60餘個年頭，不管是遇到挫折、感到失落、或是值得慶祝的時候，它們安慰我，也為我慶賀。」根據牛耳藝術今天發布的新聞資料，馬友友將啟動亞洲巡演，9月17日至25日陸續造訪福岡、名古屋、東京與新加坡，也將來台演出一場。

馬友友這次獨奏會挑選的樂曲，包括巴赫無伴奏大提琴組曲曲目「第一號G大調」、「第五號C小調」以及「第六號D大調」；並搭配當代作曲家樂作包括趙季平「草原之夏」、喬治‧克倫姆「大提琴奏鳴曲」及保羅‧瑟宮「大提琴組曲」選段，展現馬友友以音樂為文化橋樑的理念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬友友是當今最具影響力的古典音樂家之一，也受邀擔任聯合國和平使者、世界經濟論壇董事成員與絲路計畫創辦人，音樂實踐早已超越演奏本身。他曾為9位美國總統演出，錄製超過120張專輯，並獲得19座葛萊美獎，創作足跡遍及古典、爵士、民謠與世界音樂。

馬友友大提琴獨奏會將於9月22日舉行，地點在台北國家音樂廳，購票資訊預計6月下旬公布。（編輯：李亨山）1140617