因應台美關稅談判 勞團籲政府讓勞工參與協商

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）台美關稅談判進行中，勞工團體今天串聯成立因應關稅衝擊行動聯盟，認為至少50萬名勞工恐受衝擊，但政府至今仍未跟勞團有過任何一場座談，要求參與協商，否則將上街抗爭。

美國總統川普（Donald Trump）擬對台灣開徵高達32%關稅，最終開徵數字為何，台灣政府仍與美國談判中，勞團擔憂勞工最終可能成為犧牲籌碼，近70個工會串連組成「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」，今天正式召開誓師記者會並向政府喊話要求「參與協商」。

台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟研究員陳柏謙指出，川普4月宣告將向各國進口到美國商品加徵進口關稅，歐盟保守估計約500萬勞工受衝擊，而根據地方政府資料等，保守估計台灣至少有50萬名勞工受影響。

陳柏謙說，「很遺憾的」，從4月初到現在，台灣政府不論總統賴清德或是行政院長卓榮泰，跟產業界開了20多場溝通會議，卻未跟工會有過一場座談，因此勞工團體決定組成聯盟發聲，要求政府重視工會聲音。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中表示，關稅衝擊影響台灣各行各業，機械業更是海嘯第一排，近年來因戰爭頻傳、匯率因素等造成機械業受影響，如今高雄螺絲業已經有很多小工廠倒閉，關稅若再來可能就「滅團」。

段維中說，「美國關稅政策是為了他們製造業工人的未來，我們呢」，如果政府與美國達成不公平的貿易協定，勞工就是死路一條，只能積極採取激烈行動抗爭。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏表示，現在政府遇到「美國爸爸」就是無條件退讓，屆時受影響的絕對都是第一線勞工，政府面對問題只會拿錢出來照顧資方，工會在這裡提出最卑微訴求，就是希望參與協商，他也呼籲全台勞工都應該站出來。

全國產業總工會理事長戴國榮說，台灣勞工長期處在勞資權力不對等情況下，面對美國關稅談判衝擊，台灣勞工非常焦慮，因為勞工不清楚政府對美談判過程中是否足以保護現在受到衝擊的相關企業可以維持正常營運、是否有「左手拿補助、右手裁員」情況發生。

戴國榮說，面對勞工衝擊，政府是否有提出短中長期因應策略，呼籲受衝擊產業的主管機關應積極推動要求建立勞資政3方的對話機制，讓資訊夠透明。

陳柏謙說，政府近期雖由勞動部出面到各地工會展開所謂「訪視」關懷，但談最多的都是強化勞工職能培訓、協助失業勞工重返就業市場等，讓許多工會幹部心寒，彷彿關稅海嘯衝擊還沒來、人還沒死，勞動部就已經在說沒關係、已經準備很多屍袋。

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陳柏謙說，看在工作權可能受衝擊而坐立難安的勞工眼中，彷彿危機當前、人都還沒死，政府就已要勞工有失去工作權的心理準備，然後直接告訴勞工，政府只能試圖處理勞工「失去工作」後的善後工作，這對勞工而言實在是情何以堪。

陳柏謙最後表示，勞團當然知道不可能直接成為協商代表，但希望在協商政策溝通過程中，勞工要知道政府的相關決策、要讓勞工能夠表達意見，以日本為例，日本政府與日本首相石破茂早在4月中旬就已和日本國內工會展開實質會談，呼籲政府正面回應聯盟，若拒絕回應訴求，將進一步號召所有可能受到衝擊的勞工與其家人，為了工作權與家庭一起走上街頭抗爭。（編輯：李錫璋）1140617