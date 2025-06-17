廣西倒查10年非法採礦抓首虎 港媒：涉稀土激怒中央

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（中央社台北17日電）前廣西壯族自治區主席藍天立5月落馬，中共鎖定廣西非法採礦發動「倒查十年」行動，前廣西政協副主席彭曉春昨天成為被查「首虎」。港媒分析，稀土作為中國反制貿易戰工具，非法開採戰略礦藏恐影響稀土戰略，引發中央震怒，遂有這一行動。

中共中紀委、中國國家監委官網16日宣布，前廣西政協副主席彭曉春涉嫌「嚴重違紀違法」，目前正接受中紀委、國家監委紀律審查和監察調查。據公開資料，彭曉春退休前是中國副部級幹部，曾任中共廣西百色市委書記。而百色位在廣西西部山區，是廣西稀土等戰略性礦藏的主要開採地之一。

星島網今天發表評論分析，藍天立5月12日落馬後，中共廣西黨委書記陳剛隨即宣布「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，以此「深挖背後的作風問題、腐敗問題」。而中紀委昨天宣布已退休的彭曉春被查，使彭曉春成為「倒查十年」行動的「首虎」。

這篇評論指出，廣西稀土等戰略礦產資源豐富，採礦、選礦、冶煉歷史悠久。但礦產豐富的河池、百色等地多年來由於無序開採，嚴重污染生態環境，甚至影響「國家的稀土戰略」，引發中央震怒。

評論提到，有「壯王」之稱的藍天立落馬，外界普遍相信他可能涉及這類礦藏開採的腐敗行為，而廣西本土幹部出身的彭曉春，曾在2013至2018年擔任百色市委書記，此後轉任廣西政協副主席，直到退休。而百色就是廣西這次「倒查十年」的重災區。

這篇評論還說，彭曉春在出任百色市委書記前，曾擔任廣西壯族自治區黨委副秘書長、辦公廳主任、政策研究室主任，是時任廣西黨委書記郭聲琨的「大管家」兼首席智囊。而郭聲琨2017年升任中共政治局委員兼中央政法委書記，直到2022年卸任退休。

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評論指出，參照先前內蒙古自治區針對煤炭開採等弊端展開的「倒查二十年」行動，「首虎」出現後，就會有其他「老虎」（指貪官）被大量發現，而更低階的廳處級幹部，恐會有上百人被查。

這篇評論提到，陳剛除親自擔任廣西「涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組」組長，並在6月10日主持召開小組第3次會議，聽取河池、崇左、百色、來賓等市彙報清查進展。他當時強調，要以「倒查十年」行動深挖徹查相關腐敗問題。（編輯：邱國強）1140617