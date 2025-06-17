金門現海漂豬檢出非洲豬瘟 暫停產品輸出至少1週

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（中央社記者汪淑芬、吳玟嶸台北17日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，日前金門沙灘發現1隻豬隻屍體，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性；農業部已公告暫停金門豬隻及產品輸往台灣及其他離島，至少1週。

應變中心今晚發布新聞稿，農業部動植物防疫檢疫署於14日下午接獲海巡署通報，在金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現1隻豬隻屍體，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域徹底消毒，檢體則送農業部獸醫研究所檢驗。

應戀中心說，檢體經獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經病毒P72與B602L基因序列比對，與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。

應變中心表示，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑10公里內養豬場進行訪視，各場豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。

金門縣政府也發布新聞稿指出，金寧慈堤海漂豬屍地點周邊半徑10公里內共有25家養豬場，飼養豬隻5千5百餘隻，經烈嶼鄉公所、金城鎮公所、金寧鄉公所、金湖鎮公所獸醫師於轄區內現場訪視，該25家養豬場飼養管理及豬隻健康正常無虞。

縣府指出，由於金門位置接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已管制接觸到該漂流豬屍防疫人員、車輛、器械並執行清潔消毒措施。

另方面，農業部也依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

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應變中心統計，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共19例（金門縣16例，連江縣2例及新北市1例）。

應變中心呼籲，最近亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，國人不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰，同時籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。（編輯：李亨山）1140617