袁澧林入圍金馬卻陷低潮 自我要求高求助心理諮商

（中央社記者王心妤台北17日電）香港女星袁澧林2022年入圍金馬獎最佳女主角，創事業高峰卻內心空虛，因為從小就對自己有極高的要求，這個肯定反而讓她相當不安，透過近2年的心理諮商才找回自信。

袁澧林是香港備受矚目的新生代女星，現正上映中的「山忌 黃衣小飛俠」是她首部主演的台灣電影，她接受中央社記者專訪時談到電影主軸「執念」，她坦言從小就有極高自我要求，這件事無形中已經成為壓力來源，「我不太能接受自己失敗吧！就像同部電影我可能看了好幾次，還是覺得尷尬或是看到自己不好的地方，沒辦法很想在電影或是自己的表演中，沒有太不好的地方，我也會無限放大。」

袁澧林坦言，像是以「窄路微塵」入圍金馬獎最佳女主角時，雖然獲得很多稱讚，但她內心卻充滿不安與害怕，甚至一回到香港就去報名表演課，「我內心沒辦法接受自己是好的，我覺得自己不夠好，就算大家都覺得好，我還是覺得不好。」

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袁澧林最後決定求助心理諮商，意識到有些負面情緒可能來自於心底未解開的結，花了2年調整心態後已經能找到平靜。她也鼓勵大家，若遇到人生低潮也能求助於心理諮商，「每個人都有自己的課題要處理，不是說有病才要看醫生。」

袁澧林近年參演多部台灣作品，她笑說，其實從小就是歌手盧廣仲的粉絲，這是跟台灣很早就有的連結，甚至當年盧廣仲到香港宣傳時，還是素人的她曾登台挑戰，就為了跟偶像合照，現在若是有合作機會，零片酬也會願意，「因為這是種圓夢。」（編輯：李亨山）1140617