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搶關稅實施前採購潮消退 美5月零售銷售減速超乎預估

2025/6/17 21:58
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國今天出爐的最新數據顯示，隨著消費者搶在美國總統川普實施全面性關稅措施前的採購潮消退後，汽車銷售放緩，美國5月零售銷售降幅超乎預期。

川普關稅措施實施後，分析師密切關注消費者如何因應未來的不確定性與任何的物價增幅。消費者是帶動美國經濟成長的重要動力之一。

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法新社報導，根據商務部公布的數據，5月整體零售銷售和4月相比減少0.9%，金額來到7154億美元，不但創下今年初以來最大減幅，放緩幅度也超乎Briefing.com訪調分析師預估的月減幅0.6%。

美國5月零售銷售和去年同期相比則是增加3.3%，增速仍低於4月的5.0%。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140617

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