越南水產出口年增22% 業者憂美國對等關稅上路

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南水產品今年前5個月的出口額年增22%。越南水產加工與出口協會表示，企業正把握美國對等關稅豁免期加速出貨，因而推升出口表現；若46%對等關稅上路，第三季出口恐大幅下滑。

越南媒體VTC News今天報導，根據越南水產加工與出口協會（VASEP），今年前5個月越南水產品出口額超過43.4億美元（約新台幣1280億元），較去年同期大幅成長22%。

單是5月，越南水產品的出口額達近9.97億美元、年增20%。值得注意的是，美國市場成為最大亮點，越南水產品5月出口至美國的金額超過2.34億美元、激增61%，增幅居各市場之冠。

VASEP認為，越南水產品出口暢旺的主要原因是目前正處於4月9日至7月9日的美國對等關稅豁免期，美國對越南的進口商品僅課徵10%關稅，遠低於欲對越南施加的46%對等關稅，企業趁勢加快出貨。

然而VASEP指出，5月出口大幅成長屬短期現象，7月9日之後，如果美國46%對等關稅上路，許多企業將被迫停止出貨，第三季訂單將面臨大幅下滑風險。

根據報導，今年前5個月，蝦子持續是越南水產品的出口主力，出口額逾17.1億美元、年增32%。光是5月，蝦子的出口額就超過4.15億美元，創下今年初以來的單月最高紀錄。

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VASEP表示，越南水產品2025年出口表現很大程度取決於7月9日之後美國的關稅政策。若關稅維持在10%或取消，越南水產品全年就可以保持甚或突破100億美元的出口規模。然而，若46%對等關稅實施，全年出口將下滑至90億美元，並伴隨許多長期風險。

越南副總理阮和平（Nguyen Hoa Binh）6月20日在國會答詢時指出，政府將盡最大努力進行各項工作，讓美國對越南課徵46%關稅一事不會發生。他還說，越南正積極與美國磋商，「談判前景正面」。（編輯：陳慧萍）1140624