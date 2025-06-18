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關稅疑慮增 日本5月對美國汽車出口額年減近25%

2025/6/18 18:43
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本與美國尚未達成協議，各界對於美國總統川普關稅措施的疑慮加深之際，日本政府今天公布的5月貿易數據顯示，日本對美汽車出口額較去年同期下滑近1/4。

法新社報導，日本約有8%的工作跟汽車產業相關，全球銷量最大的汽車製造商豐田（Toyota）就是日本企業，本田（Honda）、日產（Nissan）也都是日本大型車廠。

日本政府正尋求豁免於美國的25%進口車關稅及其他關稅措施，但雙方經過多輪談判後，仍未達成相關協議。

日本5月的出口額減去進口額，得出6376億日圓（約新台幣1300億元）貿易逆差，這是日本連續2個月出現貿易逆差。

特別是對美國的出口額，日本財務省數據顯示，較去年同月份下滑約11%，其中銷美汽車年減24.7%。

日本智庫「日生基礎研究所」經濟研究部經濟調查部長齋藤太郎分析，「5月份銷美汽車在數量與金額方面雙雙下滑，但價格下跌的影響特別顯著」。

齋藤太郎表示：「各車廠似乎在大規模降價，以吸收關稅成本。」

儘管日本是美國的重要盟邦及最大投資國，但跟多數國家一樣必須承擔美方祭出的10%基準關稅，汽車、鋼鋁等產品也面臨更高的關稅。

日本首相石破茂參加完加拿大舉辦的七大工業國集團（G7）高峰會後，他告訴媒體，美國一系列關稅措施「打擊到許多日本企業」。

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他也警告，這種狀況「可能直接或間接對日本和美國，乃至全世界經濟產生嚴重影響」。

石破茂本月16日曾與川普（Donald Trump）進行會談，未在貿易僵局方面取得突破性進展，但他指出，雙方同意繼續進行閣員級談判。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140618

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