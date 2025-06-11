川普關稅波及經濟 美國5月通膨略微升溫

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普的全面性關稅開始對這個全球最大經濟體產生影響，政府數據今天顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）微幅上升，符合分析師預期。

法新社報導，美國勞工部指出，受能源價格下降影響，5月CPI年增率為2.4%，略高於4月CPI年增率2.3%。

川普（Donald Trump）4月初對幾乎所有貿易夥伴的銷美產品全面施加10%關稅後，美國通膨數據備受矚目。

不過分析師指出，由於企業已趕在川普新關稅生效前囤貨，關稅尚需好幾個月才會開始影響通膨，目前企業仍在消化現有庫存。

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美國5月CPI月增率為0.1%，較4月CPI月增率低。

報告同時表示，儘管住房價格與糧食成本上升，能源價格過去1個月略微下滑。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140611