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美關稅衝擊 研調下修2025年智慧手機出貨成長率

2025/6/4 21:45
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（中央社香港4日綜合外電報導）研調機構Counterpoint Research今天將2025年全球智慧型手機出貨年增率預估值下修至1.9%，低於先前預測的4.2%，理由是美國關稅帶來不確定性。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日宣布實施「對等關稅」，促使蘋果（Apple）等公司調整供應鏈。然而，美國政府不久又宣布暫緩執行對等關稅90天，智慧型手機和其他電子設備也得以豁免該關稅。

智慧型手機出貨成長率下調顯示，在地緣政治緊張局勢加劇和關稅爭端不斷升級之下，早已面臨銷售疲弱問題的製造商現在面對更多挑戰。

Counterpoint Research也將中國智慧型手機出貨年增率預估值下調到接近持平；由於成本上漲負擔可能轉嫁給消費者，導致需求下滑，該研調機構同樣調降蘋果和三星智慧型手機的出貨年增率預測值。

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蘋果每年在全球銷售2億2000多萬支iPhone，目前美國進口的iPhone有1/5來自印度，其餘來自中國。

市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）上月也將其2025年全球智慧型手機出貨年增率預估值從2.3%下修到0.6%，因為關稅引發經濟不確定性，以及消費者支出放緩。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140604

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