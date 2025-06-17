永續高雄青年挑戰賽揭曉 啟動3個月創業陪跑計畫

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市青年局舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，最後由「恰口科研」奪冠，亞軍、季軍分別為「台灣沃特農業科技」、「艾智達科技」；獲獎團隊除獎金外，更可參與3個月創業陪跑計畫。

青年局攜手日月光投控、日月光環保永續基金會及中山大學等產官學，舉辦活動今天在中山大學西灣創意實踐基地舉行決賽暨頒獎典禮，12組晉級決賽團隊齊聚現場，角逐總獎金逾210萬元的六大獎項。

高雄市副市長李懷仁表示，感謝日月光投控、日月光永續基金會及中山大學支持，與市府共同舉辦這場以永續為題的青年創業挑戰賽；這不僅是青年局產官學合作成果，更是讓青年從高雄出發，提出對台灣與世界有益的創意舞台。

日月光集團副總經理李政傑致詞時表示，此次晉級決賽的12組團隊是菁英中的菁英，高度展現青年創業如何融入數位應用、提出創新解決方案與實踐潛力，更期盼各團隊持續將永續理念化為具體行動，共同引領高雄朝科技與永續目標前進。

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青年局長林楷軒表示，競賽結束後將隨即啟動為期3個月創業陪跑計畫，針對12組入選決賽團隊規劃5大創業主題模組，課程涵蓋品牌行銷、財務規劃、新創募資、ESG永續政策與AI創新等符合當前產業趨勢的應用課程。

林楷軒說，青年局也將結合國家發展基金的創投資源，引介關鍵資金媒合機會，挹注團隊永續發展能量，提升市場能見度。（編輯：陳仁華）1140617