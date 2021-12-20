金融時報：CPTPP應維持高標準 不受地緣政治箝制

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國「金融時報」昨天發表社論指出，中國、台灣、南韓的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請案造成地緣政治難題，但解決問題應回歸貿易標準本身、不受政治箝制。

中國、台灣、南韓近幾個月相繼申請加入CPTPP。在此之前，英國今年2月遞件，是第一個申請加入CPTPP的非創始會員國，目前已進入正式協商程序。一般認為，英國經驗可作為其他國家的參照。

英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）本月在倫敦一場智庫演講表示，預計耶誕節前就能結束法規相關協商，接著將討論市場准入。她計劃明年初訪問包括日本和新加坡等CPTPP會員國，與相關官員研商細節，期待加快目前已十分順利的協商進度。

金融時報社論指出，新申請案給CPTPP帶來一連串地緣政治難題：讓中國加入是否將擴大北京影響力、對美國不利；若中國被拒絕，台灣是否能加入；申請案是否可能不計較既有的緊張雙邊關係，例如日本與南韓之間的不快？

社論指出，最佳解方應是訴諸每一個亞洲國家都認同的，也就是更活躍、高品質的貿易活動所帶來好處，並就事論事依據每一個候選經濟體的實際條件評估是否納入會員。如此一來，所有地緣政治相關問題都能自動得到解答。

多年來，CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）由美國主導，並被視為有助推動經濟治理革新，一向標榜高標準。不過，前總統川普（Donald Trump）2017年1月下旬上任後即刻簽署行政命令，宣布美國退出TPP。剩下的11個會員國重新組成與TPP精神和原則雷同、高度自由化的CPTPP。

金融時報指出，若英國、中國、台灣與南韓都願意達成CPTPP的高標準，既有會員國應歡迎它們加入。中國必須清楚說明將如何遵循相關規範，包括針對國營企業的嚴格要求，既有會員國需要詳細了解中國政府如何管控及支持國內各企業。坎培拉也會想知道，北京既然對澳洲牛肉、葡萄酒、大麥實施懲罰性關稅，又要如何符合CPTPP規範。

金融時報社論認為，較有可能的情況將是中國不願持續遵守CPTPP規範與原則，那麼中國就「不應被允許加入」。相較之下，南韓與台灣面臨的障礙較小，雖然它們勢必都得在農業、漁業等領域讓步，並面對日本提出的合理問題，包括福島等5縣食品進口議題。

金融時報指出，在歐洲和美國，貿易已被政治化，亞洲則較「務實」，例如去年11月簽署即將於2022年1月1日生效、納入中國的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。讓地緣政治形塑CPTPP將是一大錯誤；既然CPTPP所設定標準意在形塑地緣政治，就理當透過實踐，讓它們發揮功能。（編輯：林憬屏）1101220