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魔力藍優質先發悍將搶勝 鋒總點攻守幫忙有助穩定度

2025/6/17 21:53
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將今天迎戰統一7-ELEVEn獅隊，魔力藍6.2局優質先發、申皓瑋開轟，悍將以4比1搶勝；被問起魔力藍的不同，總教練陳金鋒點出，守備攻擊能否給投手幫助會影響穩定度。

獅隊今天作客新莊棒球場與悍將交手，獅隊4局上靠著潘傑楷、胡金龍、陳重廷接連安打先馳得點，悍將4局下追分，林澤彬率先敲出二壘打，林岳谷跑出內野安打，申皓瑋二壘打送回追平分，范國宸滾地球送回超前分。

申皓瑋6局下敲出陽春砲替球隊多添保險分，8局下再敲出個人單場第3支安打，靠著陳真安打推進、王勝偉二壘打跑回團隊第4分。

申皓瑋今天4打數敲出3安、貢獻2分打點，個人本季第5轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將先發投手魔力藍（Shawn Morimando）賽前先發吞下3連敗，前兩場都投不到5局，今天總計用92球投6.2局，被敲出6支安打，投出7次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝。

陳金鋒表示，魔力藍今天投得蠻順的，控球能投到想要的位置，之前的問題是位置控制不好，壞球偏多形成保送，或者球數落後時候，就比較容易被打，能先搶到好球數，就比較可以控制比賽節奏，捕手豊暐也幫忙很多。

魔力藍先前效力中信兄弟時期也是很穩定的投手，今年表現起伏大，陳金鋒表示，之前球隊守備、攻擊沒辦法給幫助，魔力藍想要把分數守下來，就會比較謹慎、丟起來有點綁手綁腳。

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張奕從先發改投後援，近幾場出賽表現穩定，今天後援投1局無失分，拿下中職生涯首次救援成功；陳金鋒表示，張奕的球本身就不好打、球威不錯，可以有這樣表現，是本身能力就很好。

被問起若之後終結者曾峻岳歸隊，張奕是否會調整定位，陳金鋒表示，不一定，搞不好張奕會維持後援角色。（編輯：陳仁華）1140617

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