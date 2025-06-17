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馬英九見宋濤：台灣民眾支持交流 盼陸方推動和平發展

2025/6/17 19:16
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（中央社記者劉冠廷台北17日電）前總統馬英九率團訪問中國，今天與中國大陸國台辦主任宋濤會面。馬英九表示，最近有幾項台灣民調都顯示，多數民眾支持兩岸民間多往來、多交流，這就是台灣主流民意反映的現況，希望大陸方面能注意到台灣的民心向背，盡其所能推動兩岸和平發展。

馬英九14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，今天與宋濤會面。馬英九表示，每次訪問中國大陸都會帶著台灣的大學生同行，目的不只是增加學生視野，也希望搭建兩岸民間交流橋梁；在兩岸關係還是緊張的此刻，愈是理性務實的交流愈是珍貴。

馬英九說，樂見愈來愈多台灣年輕人選擇來大陸求學、實習甚至創業，同樣地，也希望大陸青年能有更多機會了解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合所展現的活力。

馬英九表示，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧兩岸人民的利益與福祉；無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變，在「九二共識」以及「反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸可以大步攜手向前行。

馬英九也說，過去兩岸曾經簽署23項協議，廣泛涵蓋各個層面，可見兩岸合則兩利、分則兩害的政治現實，兩岸民間更有很大空間，可以共同創造美好未來。

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馬英九指出，最近有幾項台灣民調都顯示，多數民眾支持兩岸民間多往來、多交流，即使是民進黨政府陸委會委託所作的民調，支持兩岸繼續交流的台灣民眾也超過8成，這就是台灣的主流民意反映的現況，希望大陸方面能注意到台灣的民心向背，盡其所能地推動兩岸繼續和平發展。

馬英九強調，衷心希望兩岸能夠持續透過和平、理性的互動，尋找更多對話的空間。和平不應該只是流於口號與宣傳，而是需要大家共同維護的價值。他在台灣也時常公開呼籲，兩岸的民間交流不應該被壓制，因為正是這些民間真誠的接觸與交流，透過一次又一次的對話與合作，才能真正理解彼此的想法，降低彼此的誤解。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140617

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