王滬寧見兩岸文化與媒體峰會代表 喊話弘揚中華文化

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）中國全國政協主席王滬寧今天在北京人民大會堂台灣廳接見到北京參加兩岸文化、媒體峰會代表。王滬寧說，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的傳統。

中國大陸將於28日與29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前中國國民黨主席洪秀柱、旺旺集團董事長蔡衍明、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰，與作詞人方文山、歌手齊豫等近30人出席。

陸方官員包含國台辦主任宋濤、中共北京市委書記尹力，新任國台辦副主任趙世通等人。趙世通原先是中共中聯部部長助理，今天是他擔任國台辦副主任後首次公開出席涉台活動，國台辦領導層重回「一正四副」的格局。

王滬寧今天的致詞簡短。他僅表示，歡迎大家到北京參加第二屆海峽兩岸中華文化峰會，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於弘揚中華文化的優良傳統。

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洪秀柱則說，中華文化淵源流長，「兩岸同胞都是華夏民族、炎黃子孫，都是中國人。兩岸都是一家人，兩岸同屬一個中國」。

洪秀柱接著說，台灣是一個保留中華文化最完整的地方，「但是很諷刺與遺憾的是，現在台灣正不遺餘力的做『去中國化』的工作，這是一個非常令人擔心的事」。（編輯：邱國強）1140527

新上任的國台辦副主任趙世通（前排中）27日首次公開亮相涉台活動。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月27日