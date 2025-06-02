分析指中國外交系統把持國台辦 反映台灣問題本質

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（中央社記者張謙香港2日電）據分析，中國國務院台灣事務辦公室（中共中央台灣工作辦公室）已由外交部把持，顯示出台灣問題雖然是中國內政，但本質上是外交問題，尤其是中美博弈。

星島日報今天刊文表示，繼外交部領事司前司長吳璽去年空降國台辦擔任副主任後，中共中央對外聯絡部部長前助理趙世通上週也接替仇開明，升任國台辦副主任。

文章表示，國台辦領導層一正三副，除了出身福建的潘賢掌，其餘職位目前均由外交系統把持，史上首次。

文章指出，自2008年起，國台辦4任主任均出身外交系統，包括王毅、張志軍、劉結一、宋濤。這顯示出台灣問題雖然是中國內政，但本質上是外交問題，尤其是中美博弈。

不過，過去除了主任之外，其他副主任不少是內部提拔，比如孫亞夫、葉克冬、陳元豐、龍明彪、仇開明等，但這一傳統也改變了，近年連續空降兩名外事系統人員─吳璽和趙世通。

此外，經過這次調整，國台辦領導層全部空降，竟無一人是「台系」，同樣也是前所未有。

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據介紹，趙世通出生於1971年，現年54歲，長期在中共負責黨際交流的中聯部工作，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職；二局負責東北亞事務，包括日韓等，他也是曾任中聯部部長的國台辦主任宋濤的老部下。

文章表示，值得注意的是，曾任駐美國公使的女副主任吳璽是「美國通」，新任副主任趙世通則是「日本通」，這也是針對台灣問題的特殊性─美國長期打「台灣牌」，曾經殖民統治台灣50年的日本也有聲音鼓吹「台灣有事就是日本有事」。（編輯:陳鎧妤）1140602