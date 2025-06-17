家戶屋頂太陽光電獎勵最高30萬元 預算尚餘6.8億

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（中央社記者曾智怡台北17日電）為鼓勵小屋頂光電建置，經濟部推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，單案最高獎勵新台幣30萬元。經濟部今天核定近2年經費約13.6億元，可提供4萬棟戶設置，預算尚餘約6.8億，鼓勵各縣市後續再次提出補助申請。

過往屋頂面積小於1000平方公尺的光電案件規模較小，設置成本較高，使得民間參與意願低。

為提升設置誘因，行政院會去年通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，自114年至117年止，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物若設置太陽光電，每瓩（KW）獎勵3000元，每年獎勵300MW，4年估計將有12萬戶受惠，計畫總經費40.8億元，每年10.2億元。

經濟部今天核定114年度及115年度補助獎勵經費共13億6166萬1600元，若以每戶10kW計算，約可提供4萬餘棟進行設置，補助預算尚餘約6.8億元。能源署表示，直轄市、縣（市）政府於各年度後續執行計畫時，若經費不敷使用，可再次提出補助獎勵經費申請。

根據經濟部公告，全台以高雄市、台中市這2年各獲1.6億元最多，台南市、雲林縣也有1億元。經濟部原先推估直轄市需求多，但台北市申請補助金額最低，兩年僅600萬元。官員解釋，應與住宅型態有關，中南部透天厝多，但台北以集合宅為主，住戶多，要取得管委會同意相對較不易。

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能源署補充，即日起，民眾如於屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物設置光電，並於114年1月1日後取得設備登記文件者，便可檢具申請文件，向光電所處場域的直轄市、縣（市）政府申請獎勵費用，單案最高獎勵30萬元。

截至今年4月，國內屋頂光電已設置9.28GW，已超越原定8GW設置目標。（編輯：張良知）1140617