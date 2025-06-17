鐵道局遭爆花蓮農地未申請就蓋倉庫 包商：盡快補件

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）交通部鐵道局推動花東地區鐵路雙軌電氣化工程，在花蓮新城鄉一處逾千坪農地設倉庫及臨時辦公處，遭民眾投訴未申請就偷跑，議員會勘決議送檢調釐清；承包商表示，會盡快依法補件。

花蓮無黨籍議員鄭寶秀接獲民眾投訴，新城鄉佳東段面積1788坪農地，為非都市土地特定農業區，卻有新增建物及填倒營建廢棄土，疑似未依農業用地興建農舍辦法申請興建。

鄭寶秀說，去年就施工卻沒申請，直到民意代表關切後，才悄悄掛上工程告示牌，才知道是台鐵臨時辦公室，認為「不能先打針再掛號」。

鄭寶秀等多名議員今天下午前往會勘，質疑地面土石像廢棄物，決議由環保局開挖檢測，未依規定申請施工等，應移送檢調釐清。

依據現場施工告示牌，為「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫SB01標花蓮至知本號誌電子聯鎖、電力遙控及電資系統工程」，施工期間為民國113年1月31日至118年9月20日。

花蓮縣府農業處水土保持科長邱奕承指出，經查證這塊土地是特農區，一定要農用，若申請臨時使用，面積有限制，按程序必須由交通部向農業部申請，由農業部函文給地方政府，使用期限到必須把臨時設施移除做農用。

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邱奕承表示，依現況廠商用途部分合法，但用地不合法，也沒有申請，會把案件移請地政處依法開罰，並要求廠商限期改善。

日商代表及承包商坦承對程序不熟悉，會盡快依法補足相關文件，現場為臨時辦公室跟倉庫，會擺放工程機具、電纜等，雙軌化工程完工後就會撤除。（編輯：陳仁華）1140617