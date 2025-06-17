九州博弈集團案 陳政谷羈押期滿台中地院裁定釋放

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中九州博弈集團案，遭控涉案總裁陳政谷今天羈押期滿，台中地院晚間經合議庭評議後，考量他已配戴科技監控設備，且斟酌先前具保在外期間，均遵期至警局報到，裁定當庭釋放。

台中地方法院晚間透過文字稿表示，因陳政谷覓保無著，經合議庭評議後，考量陳政谷已配戴科技監控設備，且斟酌先前具保在外期間，均有遵期至警局報到，裁定當庭釋放。

地院指出，陳政谷自釋放日起限制住居，及限制出境出海8月，並不得與同案被告、證人有任何接觸，並應於每週二、四、六至派出所報到，接受電子腳環科技設備監控8月。

台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴集團總裁陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以新台幣2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，與台灣高等法院台中分院多次發回更裁後，台中地院今年4月14日裁定2人收押禁見。

其中，林明佐11日經台中地院召開羈押庭審理後，認定他因疾病治療急迫性，裁定以1500萬元交保，林明佐家人13日完成交保程序後，將他送醫治療。

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陳政谷因涉犯洗錢等罪，非10年以上重罪，今天羈押將期滿，檢方依據刑事訴訟法第108條，認為雖羈押期滿，但主張釋放前仍有必要施以電子腳環監控。

台中地院經合議庭審酌後，今天上午諭知陳政谷應提出3.5億元交保金具保，並施以電子腳環監控，但他拒絕；經合議庭開會討論後，今天下午提訊陳政谷到庭審理，晚間做出裁定。（編輯：陳仁華）1140617