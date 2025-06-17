加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

強化防制機車事故 新北建請中央推機車考訓合一

2025/6/17 18:23（6/17 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市道路交通安全會報17日舉行，交通局說，建議中央推動機車「考訓合一」納入法規，另外，無照及高齡駕駛防制上也應有換照及駕照繳回標準。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月17日
新北市道路交通安全會報17日舉行，交通局說，建議中央推動機車「考訓合一」納入法規，另外，無照及高齡駕駛防制上也應有換照及駕照繳回標準。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北17日電）防制機車事故，新北市府今天表示，除推動機車駕訓補助政策外，也盼導入實境體驗教學方式；另外，建議中央推動機車「考訓合一」納入法規，幫助學員建立正確且安全的用路觀念。

新北市道路交通安全會報舉行，會中統計，今年1至3月，因交通事故造成30日內死亡人數為55人，雖比較去年同期減少9人，比較112年同期減少22人，但主持會議的市長侯友宜，仍請道安團隊再接再厲精進，除檢視高風險路段，也強化宣導教育與執法作為。

交通局說，暑假將來臨，延續每年7月、8月為「機車安全月」，請道安團隊結合巿府各機關、學校、公所暨鄰里系統、公私協力等單位，提升民眾更重視騎乘機車的安全觀念。

交通局說，防制機車事故一直是努力重點，除補助機車駕訓，機車考照也可透過實境體驗各種情境，達到正確學習及安全用路觀念。

google news透過 Google News追蹤中央社

不過，侯友宜說，考量機車駕訓屬全國事項，建議評估將機車駕照「考訓合一」制度納入法規。另外，在防制無照駕駛及高齡駕駛，也應有一套換照及駕照繳回標準。

交通局告訴中央社記者，推動「考訓合一」是考取駕駛執照與駕駛訓練合一，希望機車駕駛人考照過程，先有正確的防禦駕駛觀念、及鼓勵能夠先在駕訓班學習騎車技能；但目前機車駕訓班不普及，且法令上並沒有強制性。（編輯：方沛清）1140617

#交通局
#侯友宜
侯友宜
照顧2萬多名鄰長 侯友宜：115年納團體意外險分擔擴大租金補貼 侯友宜：應中央統籌辦理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：