強化防制機車事故 新北建請中央推機車考訓合一

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）防制機車事故，新北市府今天表示，除推動機車駕訓補助政策外，也盼導入實境體驗教學方式；另外，建議中央推動機車「考訓合一」納入法規，幫助學員建立正確且安全的用路觀念。

新北市道路交通安全會報舉行，會中統計，今年1至3月，因交通事故造成30日內死亡人數為55人，雖比較去年同期減少9人，比較112年同期減少22人，但主持會議的市長侯友宜，仍請道安團隊再接再厲精進，除檢視高風險路段，也強化宣導教育與執法作為。

交通局說，暑假將來臨，延續每年7月、8月為「機車安全月」，請道安團隊結合巿府各機關、學校、公所暨鄰里系統、公私協力等單位，提升民眾更重視騎乘機車的安全觀念。

交通局說，防制機車事故一直是努力重點，除補助機車駕訓，機車考照也可透過實境體驗各種情境，達到正確學習及安全用路觀念。

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不過，侯友宜說，考量機車駕訓屬全國事項，建議評估將機車駕照「考訓合一」制度納入法規。另外，在防制無照駕駛及高齡駕駛，也應有一套換照及駕照繳回標準。

交通局告訴中央社記者，推動「考訓合一」是考取駕駛執照與駕駛訓練合一，希望機車駕駛人考照過程，先有正確的防禦駕駛觀念、及鼓勵能夠先在駕訓班學習騎車技能；但目前機車駕訓班不普及，且法令上並沒有強制性。（編輯：方沛清）1140617