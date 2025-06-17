台船：海鯤艦首次海上動態組合測試順利完成

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（中央社記者江明晏、林巧璉台北17日電）台船今天表示，國造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試，今天首次進行浮航測試，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

海鯤艦今天再度現身高雄港，上午駛出高雄港進行首次海上測試，下午航返高雄港。海軍表示，海鯤軍艦依測試計畫執行海上浮航測試。

台船晚間發布新聞稿表示，依海鯤艦達成海上測試（SAT）必要的安全及品質要求條件，已於6月14日在高雄港灣內實施「航行測試」，再於今天進行首次「浮航測試」，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，接續下一階段潛航測試。

台船指出，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」3階段，各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改以精進性能，潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求。

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台船說明，專案測試團隊由台船公司會同海軍、裝備原廠技術人員及技協共同組成，首次海上測試前，已參考各國潛艦測試經驗，進行各項系統的航前安全評估，續依評估意見調校，並進行航行操作訓練。

台船強調，後續將在完成各項浮航測試科目後，依計畫安排海鯤艦進台船公司乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。（編輯：林克倫、張若瑤）1140617

影片來源：中央社