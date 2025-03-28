首艘高緯度遠洋巡護船安龍 總統：國艦國造不止步

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）海巡署今天舉辦首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮，總統賴清德表示，政府預計打造6艘高緯度巡護船，盼明年達成首艘交船里程碑，推動國艦國造不會停下腳步，一定貫徹到底。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天聯合台灣國際造船股份有限公司舉辦「首艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨」典禮，賴總統特地南下主持，並在海洋委員會主委管碧玲及台船公司董事長黃正弘陪同下，安放紀念幣於安龍船段模型及上香祈福，祝福首艘高緯度遠洋巡護船後續造艦過程一切平安順利。

賴總統致詞表示，前總統蔡英文4年前為了打擊非法漁業行為，政府編列新台幣129億多元支持海委會籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，從2022年起，在10年內打造6艘遠洋高緯度巡護船。期盼明年達成首艘交船的里程碑，讓台灣強化遠洋公海巡護，持續與國際接軌，展現政府有決心維護國家海洋主權，守護民眾安全。

賴總統說，這艘新型巡護船首度採用油電混合複合式推進系統，每次航程可繞行台灣30圈，續航力大幅提升，執行遠洋巡護任務範圍更廣更遠，後甲板平台空間還能依任務性質做不同應用，例如運載大量救援物資或是沿岸多功能艇，或特勤突擊艇，甚至是無人機。除了執行海洋巡護任務，還能支援離島物資運補，大幅提升漁業執法海上人道救援能量。

賴總統也提到，政府推動國艦國造、國機國造政策都不會停下腳步，因為唯有落實國防自主，實現在地工業，自主產製，才能持續提升國防和海巡力量。今天親自出席代表這項政策一定會貫徹到底，用行動支持海委會、國軍、台灣造船公司。

賴總統強調，面對中共不斷的灰色地帶侵擾，海巡人員都在第一線英勇守護海疆，也請大家執勤時注意安全。期待海委會、海巡署、台船公司繼續如期如質完成後續各項艦艇打造計畫，也敬請立法院不分黨派都能給予最大預算支持，讓海疆更安全，讓台灣民主自由更永續。

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管碧玲致詞則感謝賴總統就任以來，多次參與海委會及海巡署各項活動，給予無限鼓舞。首艘安放龍骨船艦為新世代遠洋巡護船計畫關鍵起點，不僅象徵國艦設計建造能力升級，也展現政府強化海域執法、拖救能量及國際應對能力的具體成果。

管碧玲說，若去年已有此級船艦，因颱風而擱淺多艘貨輪就可即時拖離、降低威脅風險，顯示高緯度巡護船在面對海難、颱風與災損事件時戰略價值。盼望立法院持續給予預算支持，確保6艘新船如期如質完成，強化海疆安全與區域合作能量。（編輯：郭諭儒）1140328

海洋委員會海巡署艦隊分署「首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮」28日在高雄台船廠區舉行，展現國艦國造成果。中央社記者董俊志攝 114年3月28日