RCEP將上路 日本汽車相關產業料將受惠

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（中央社東京31日綜合外電報導）將於明天生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），是日本與中國、韓國締結的第一個經濟夥伴協定，以汽車零件等工業領域為主的最終關稅廢除率達91%，日本汽車相關產業料將受惠。

日本時事通信社報導，包括日本、中國、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國共15國加入的RCEP，占全球GDP約3成、涵蓋逾22億人口，將於2022年1月1日生效。

RCEP正式上路後，將成為占全球國內生產毛額（GDP）約3成、最大型的廣域自由貿易協定（FTA）。RCEP成員國人口總數約22.7億，約占全球29.5%；成員國GDP加總約25.8兆美元，約占全球29.4%。

在工業製品方面，日本銷往中國的關稅廢除率，未來20年將從8%提升到86%；純電動車（EV）馬達的一部分等品項，將階段性達成零關稅。

日本銷往韓國的車用電子零件等品項分階段自由化，關稅廢除率將從19%提升到92%。

RCEP也有利日本在農林水產品及食品的出口，例如賣給印尼的牛肉及賣到中韓的日本酒等日本具優勢品項，將分階段降到零關稅。

根據日本政府估算，關稅廢除及減讓能活化貿易，提升日本實質國內生產毛額（GDP）約15兆日圓，所產生的經濟效益約為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的兩倍之多。

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但在另一方面，日本為了保護因便宜農產品進口可能受到影響的農民，將稻米、麥、牛豬肉、乳製品及砂糖5個重要項目定位為「聖域」，排除在進口商品的關稅廢除及減讓對象外。

對中國來說，RCEP是第一個加入的大型貿易協定，而為了在印度太平洋地區獲得成長，中國已在9月提出加入CPTPP的申請；台灣在中國之後提出申請加入CPTPP，韓國也表明將開始採取申請加入的手續。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101231