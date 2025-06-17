加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
國安簡報在野黨主席缺席 府：溝通大門敞開善意仍在
首頁 / 國際

印尼勒沃托比火山再度噴發 灰雲噴1萬1000公尺高

2025/6/17 20:56（6/17 21:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達17日綜合外電報導）印尼火山機構表示，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發，噴出了1萬1000公尺高的火山灰雲。

路透社報導，印尼火山和地質災害減災中心（Indonesian Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation）同時指出，已將火山警報提升至最危險等級，警告若降下大雨可能出現熔岩流。

勒沃托比火山男峰5月才噴發過，當時當局也將警報提升至最嚴重等級。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據印尼火山和地質災害減災中心今天發布的影像，火山附近的1座村莊被1團橘色蕈狀火山灰雲吞沒。

目前仍不清楚是否有航班受到影響。勒沃托比火山男峰3月噴發時，包括澳洲的捷星（Jetstar）和澳洲航空（Qantas Airway）等多家航空公司被迫取消或延後飛往峇里島（Bali）的班機。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140617

#印尼
#火山噴發
延伸閱讀
印尼東部火山週末數度噴發 警戒等級升至最高印尼東部火山爆發 峇里島多個航班取消或延遲印尼火山多次噴發 多家航空公司暫時停飛峇里島
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：