印尼勒沃托比火山再度噴發 灰雲噴1萬1000公尺高

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（中央社雅加達17日綜合外電報導）印尼火山機構表示，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發，噴出了1萬1000公尺高的火山灰雲。

路透社報導，印尼火山和地質災害減災中心（Indonesian Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation）同時指出，已將火山警報提升至最危險等級，警告若降下大雨可能出現熔岩流。

勒沃托比火山男峰5月才噴發過，當時當局也將警報提升至最嚴重等級。

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根據印尼火山和地質災害減災中心今天發布的影像，火山附近的1座村莊被1團橘色蕈狀火山灰雲吞沒。

目前仍不清楚是否有航班受到影響。勒沃托比火山男峰3月噴發時，包括澳洲的捷星（Jetstar）和澳洲航空（Qantas Airway）等多家航空公司被迫取消或延後飛往峇里島（Bali）的班機。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140617