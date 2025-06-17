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印尼火山大噴發 日本氣象廳憂引發海嘯影響日本

2025/6/17 20:18
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（中央社記者楊明珠東京17日專電）印尼的火山今傍晚發生大規模噴發，日本媒體報導，日本氣象廳已啟動調查是否有引發海嘯的危險，及海嘯是否對日本造成影響。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間今晚6時45分（台灣時間5時45分）左右，印尼的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）發生大規模噴發。如果火山發生大規模噴發，可能引發氣壓型海嘯。

報導說，這次的噴發如果引發海嘯抵達日本，最快可能於日本時間今晚10時左右抵達日本沖繩縣，但這只是假定可能發生海嘯的預想，日本氣象廳呼籲民眾注意今後的相關消息。

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勒沃托比火山位於印尼的佛羅雷斯島（Flores Island）東部，海拔約1700公尺，由兩座山形成，其中的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）去年11月及今年3月都發生大規模噴發。

這座火山去年11月及今年3月發生大規模噴發後，日本氣象廳也曾調查是否引發海嘯對日本造成影響，但調查結果，日本未受到海嘯的影響。（編輯：陳慧萍）1140617

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托比
印尼東部火山週末數度噴發 警戒等級升至最高
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