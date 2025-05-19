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印尼東部火山週末數度噴發 警戒等級升至最高

2025/5/19 12:34（5/19 12:38 更新）
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圖為2024年1月勒沃托比拉基拉基火山爆發時，上空煙霧瀰漫。（美聯社）
圖為2024年1月勒沃托比拉基拉基火山爆發時，上空煙霧瀰漫。（美聯社）
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（中央社雅加達19日綜合外電報導）印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）週末期間8度噴發，當局已將警戒等級升至最高級別。

路透社報導，印尼地質機構負責人瓦菲德（Muhammad Wafid）昨晚在聲明中表示，位在佛羅雷斯島（Flores Island）的勒沃托比拉基拉基火山昨天噴出高達3公里至5.5公里的火山灰。

他說：「我們的分析顯示，勒沃托比拉基拉基火山的活動仍非常活躍，因此升高警戒級別，自週日（18日）晚間8時起生效。」

這個機構公布的影像顯示，濃厚的灰色火山灰雲從火山口湧出。瓦菲德補充說，在火山噴發期間，最近的監測站聽見了低至高強度的隆隆聲。

勒沃托比拉基拉基火山今天上午再次噴發，1.2公里高的火山灰雲直竄天際。

這個機構表示，火山口周邊半徑6公里必須清空，並警告居民說，一旦降下傾盆大雨，火山口可能會有冷熔岩流出。

當地政府官員說，截至目前，火山噴發並未導致居民撤離或航班取消。

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勒沃托比拉基拉基火山今年3月噴發時，迫使若干航空公司取消或延後飛往峇里島（Bali）的航班，其中包括澳洲捷星航空（Jetstar）和澳洲航空（Qantas Airways）。

這座火山去年11月噴發時，造成至少9人死亡、數以千計人撤離。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140519

#火山
#印尼
#峇里島
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