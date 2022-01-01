將重返全球前20大經濟體 總統：多元布局國際經貿

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話，談及經濟，她引用IMF預測台灣將在明年重返全球前20大經濟體，而去年四大公投結果顯示台灣人走向世界的決心，政府會就國際經貿多元布局做出更多努力，包括提出「強化歐洲鏈結計畫」。

蔡總統上午在副總統賴清德陪同下發表2022年新年談話。總統表示，過去一年對台灣來說，是特別的一年。大家一起度過因為疫情而震盪起伏的幾個月；一起走過為了四項公投，從連署到投票的公共討論歷程。

蔡總統說，公投歷程說明了，台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，當挑戰來的時候，大家對於該怎麼做、怎麼回應，也許會有不同的意見跟想法；但是當透過民主機制，解決了問題，社會就會很快的恢復平靜，運作如常。

總統表示，疫情更是考驗台灣人民的團結，以及公民的素質。謝謝這一年來，所有台灣人民的努力。當大家團結一致，當大家相信民主機制，台灣就能克服種種挑戰。

總統說，去年的台灣，也有不少好消息，經濟成長率，預估來到11年來的新高，股市的大盤指數，也在一年內上漲超過23%，最近更創下了歷史新高。

去年台灣每人GDP（國內生產毛額），首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD（經濟合作暨發展組織）國家的水準。IMF（國際貨幣基金）也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案未通過，她說，去年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心。新的一年，政府仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力。

除了持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA（貿易暨投資架構協定）對話更加深入，為將來的FTA（自由貿易協定）打好基礎；也會全力爭取CPTPP的會員國支持台灣加入，同時，政府將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

總統宣示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是2022年穩健執政的四大主軸。（編輯：郭無患）1110101