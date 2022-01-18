新北議會通過修正公投自治條例 提案門檻下修

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市議會今天三讀通過「新北市公民投票自治條例」修正案，地方性公民投票案提案門檻下修，人數應達最近一次市長選舉人數總數千分之3，換算僅需9793人就可提案。

新北市議會今天審查並三讀通過「新北市公民投票自治條例」修正案，民政局長柯慶忠表示，將送中央選舉委員會轉行政院備查後，發布施行。

他表示，這次是配合中央母法做修正，主要是將公投年齡由20歲下修成18歲、公民投票日的舉行修訂為每2年舉行1次，公民投票結果同意票多於不同意票，同意票需達投票權人總額的1/4以上者，即為通過。

他表示，議會審議過程曾對公投提案門檻有所討論，最後由依最近一次市長選舉人數總數千分之5改為千分之3，畢竟門檻太高就不符民主精神，連署人數維持最近一次市長選舉人數總數5%，這樣連署成案門檻應該不會太高。

他表示，以2018年市長選舉人數326萬4128人為例計算，地方公投案提案人數應為9793人以上，連署人數應為16萬3207人以上。（編輯：李錫璋）1110118