賴副總統苦學客語搏感情 幕後陪練員是Kolas

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德（左2）去年參加台北客家嘉年華活動全程客語致詞、不看稿，展現學習客語成果；總統府發言人Kolas Yotaka（右2）是賴副總統客語陪練員。（Kolas Yotaka提供）中央社記者溫貴香傳真 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）副總統賴清德去年參加台北客家嘉年華、到苗栗頭份義民廟宣講公投四個不同意，全程客語致詞、不看稿，展現學習客語成果；陪練員、總統府發言人Kolas Yotaka說，賴副總統記憶力非常好，是天生的演說家。

賴副總統去年跑了上百場公投說明會，除用台語致詞，到客家庄宣講時則是全程客語演說，與鄉親搏感情。

「到客家庄講台語，他們聽得懂，但一講客語，台下客家人表情完全不一樣，距離拉近的程度超乎想像」，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，賴副總統有此發現，因此決定學客語。

Kolas說，賴副總統的好記憶力加上強烈想要與民眾溝通的動機，是學好客語、全客語演講引發話題的關鍵；且賴副總統會順著民眾表情、鼓掌聲量等反應，調整演說或致詞內容，是天生演說家。

Kolas出生花蓮玉里，除了國台語，原民語、英語、客語、日語、西班牙、法語都通。她說，玉里很多客家人，她又住過新竹、曾任桃園市原民局長、長輩也講日語，自然成了賴副總統的客語陪練員。

她透露，賴副總統從海陸腔開始，使用客委會「哈客網路學院－Hakka」學習，不僅免費且效果顯著，兩人常利用出席活動的車程、坐飛機的時間一起對練，「自己在過程中，也在學習」。

Kolas說，賴副總統到客家庄，客家人講笑話都聽得懂，代表不是死背，客家鄉親的反應超乎想像，客家長者驚訝賴副總統怎麼客語講得這麼標準，這對客家人來說是感動，也成為話題；客家社團、客語老師、校長都說，賴副總統的演講是活動彩蛋。

她說，賴副總統很有勇氣也願意冒險，西藏精神領袖達賴喇嘛講英語也是有腔調，台灣人本來說話就有腔調，客語、原民語都是，最重要是大家都聽得懂，就會有fu、有連結。

賴副總統首場客語致詞是去年10月的台北客家嘉年華，全程不看稿。Kolas說，那場演講一戰成名，後續客家社團、電台都要找賴副總統訪問。（編輯：郭無患）1110201