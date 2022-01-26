擋下四大公投 民進黨表揚20位立委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北26日電）去年底的公投結果，四項議題都不通過。民進黨今天表揚20位立委與花蓮縣黨部，其中立委邱議瑩、李昆澤等人公投「不同意」票比例，超過2020年政黨票5%，立委羅致政、陳素月等人，在公投期間具有特殊貢獻。

民進黨今天召開中常會，民進黨秘書長林錫耀在黨務工作報告，說明2021公投獎勵。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述指出，公投結果四項議題都不通過，執政團隊各項政策得以順利進行。這次公投所有黨公職都將士用命，幕僚單位依各縣市黨部統計，有提報的黨公職全數製發感謝狀予以表揚。

謝佩芬說，針對區域立委選區公投「不同意」票比例，超過2020年政黨票5%的立委特別頒予「進步最有力」嘉勉，包括立委邱議瑩、李昆澤、趙天麟、劉世芳、陳明文、賴瑞隆、林岱樺、劉櫂豪、蔡易餘、許智傑、鍾佳濱。

謝佩芬指出，公投期間具有特殊貢獻者，譬如有區域是全國唯一逆轉區、舉辦相對多場次說明會、協助中央黨部赴各地主持和助講，及協助與民間團體、專業公會聯繫溝通等，頒予「貢獻最有力」。

她說，包括立委陳素月、劉建國、蘇治芬、吳秉叡、羅致政、吳思瑤、林楚茵、洪申翰、邱泰源、花蓮縣黨部。其中，花蓮縣黨部在花蓮縣幅員狹長且無區域立委，共舉辦70場說明會並促使公投得票率與2020政黨得票比較進步4.36%，這兩個獎項將擇日公開頒予嘉勉。

此外，總統蔡英文日前出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，成為朝野討論焦點。有中常委發言指出，這是往前邁進和解的一步，但也有人認為，這在同溫層中有不同看法。

外界關注何時開放日本福島食品；與會人士轉述，中常會上並未有人就此議題發言。（編輯：黃國倫）1110126