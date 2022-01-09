新竹市喝好水公投通過 市府研商自治條例草案

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市地方性公投第一案「喝好水」日前通過，市府已進行跨局處研商會議，針對民間團體所提供研擬階段版本自治條例草案進行審慎研商，彙整民意。

新竹市政府今天發新聞稿表示，目前正推動「廢污水管理自治條例」立法前期準備作業，將研訂事業廢（污）水管理策略，實現喝好水訴求。

新竹市市長林智堅於稿中表示，多年來推動大新竹地區喝好水，從供應民眾水庫水做起，目前新竹已有近8成用水來自水庫，石門水庫水每日20萬噸供應。

林智堅指出，市府已成功向中央、台水爭取，民國113年每日再增加9萬噸水庫水供應新竹市，未來總計將供應大新竹近30萬噸的石門水庫水，真正實現新竹民眾期盼的喝好水目標。

此外，民眾關心的污水接管議題，市府也持續推動公共污水下水道接管工程，減少事業廢（污）水排入水體，迄今已接管完成3萬餘戶，讓生活污水有專用水道，不用排入道路雨水側溝。

林智堅說，預計未來3年，再投入經費啟動用戶接管工程，完成1萬戶接管，也進行排水路現地判釋踏勘計畫，以實際釐清排水路交錯現況。

市府指出，針對飲用水及灌溉水的保護，市府於108年起召開多次會議，針對高污染潛勢風險灌溉渠道，研議採行「灌排分離」階段性措施，初步已由農田水利署於香山區牛埔溪支線及八輪支線交會處，完成一處專管灌排分離措施。

市府表示，至於「飲排分離」，已初步盤點轄內列管事業排水，均經由區域排水排放至取水口下游，藉以保護飲用水質。

竹市第一案喝好水公投去年12月18日舉行，以13萬1816同意票通過，公投內文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」（編輯：方沛清） 1110109