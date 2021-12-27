修憲複決綁大選？李進勇：尊重立院決議、依法辦理

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（中央社記者陳俊華台北27日電）對於修憲複決公投是否併大選舉行？中選會主委李進勇今天說，只能就公投法、憲法增修條文及立法院的決議辦理；這次「公投綁大選」的公投結果，不影響修憲案該如何進行。

立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，審查中選會及所屬111年度預算案。

國民黨立委林為洲質詢時問，是否支持修憲公投複決綁大選？李進勇答詢時表示，這跟他支不支持沒有關係，要按照制度、規定來；林為洲說，李進勇之前都有表態，公投不要綁大選比較好，現在又不表態。

李進勇表示，公民投票法中，有關於修憲案複決的文字不到20字，現在只能就公投法、憲法增修條文以及立法院的決議，才能據以辦理；在相關法律規定沒有精準的規定。

林為洲說，他支持公投綁大選，修憲案綁大選本來就合理，立場要一致，不管是修憲案複決、公投、一般選舉都是希望越多公民參與越有代表性。

李進勇說，修憲是高度政治性的東西，但法律規定不足，最好公投法能有詳細的程序規定，在沒有規定之前只能依法處理，「立法院的決定非常重要」。

林為洲表示，「公投綁大選」公投才剛被否決掉，但執政黨訴求憲法複決公投要綁大選，「自己又打自己臉一次」；李進勇則說，公投案沒有通過，就是回復到目前的法律規定。

民進黨立委管碧玲質詢時則說，「公投綁大選」公投不通過，因此回歸現行法制。公投又分為修憲複決公投與一般性公投，一般性公投是兩年一次，但修憲複決的公投沒有這樣的規定，因此修憲複決跟大選一起辦，是符合現行公投法規定。

管碧玲說，她主張修憲複決公投可以跟大選一起辦，「因為它不會亂大選」，因為這就是立法院大多數共識、只有一題，且須經立委3/4出席、3/4同意才有可能辦修憲複決公投，等於至少兩大黨都同意。

管碧玲表示，這次18歲公民權是四個黨全部都同意，所以沒有政治鬥爭，因為是高度共識的案子才會送出立法院；修憲複決公投是不一樣的，公民複決是一片祥和，且只有一題，是兩種屬性完全不同的公投。

李進勇說，這次「公投綁大選」的公投結果不影響修憲案該如何進行；修憲複決要能提出，是立法院要有高度共識，也是全民意志的展現，執法機關會尊重立法院決議，在現行法律之下依法辦理。（編輯：黃國倫）1101227